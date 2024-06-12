基隆增10處科技執法7／1日啟用　建置地點、取締項目一次看

▲基隆增10處科技執法7月1日啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局12日公布新增10處路口科技執法地點（仁愛區3處、安樂區2處、信義、中正、暖暖、七堵、中山區各1處），以取締「車輛不停讓行人」違規為主，自即日起至2024年6月30日止為宣導期，預計7月1日正式啟用執法。

根據警察局統計，基隆市2023年行人交通事故死傷人數計395人，較2022年511人減少116人（-22.7%）；以每10萬人比例計算，2023年每10萬人行人死傷人數為109.04人，較2022年141.35人減少32.31人（-22.86%），顯示推動行人友善工作以及運用科技執法設備改善交通違規，在事故防制方面已有顯著成效。

基警交通隊表示，新建置10處路口科技執法設備地點，是根據基隆市30大多事故路口統計數據進行規劃，經評估事故與違規態樣、道路型態及交通流量後，擇定適當之路口建置，主要針對車輛不停讓行人、不依標誌標線或號誌指示行駛、闖紅燈等重大違規進行取締。

交通隊進一步說明，建置科技執法設備係以防制交通事故為主、取締交通違規為輔，因此警方在審查舉證影像時，將本於「從嚴審查，從寬認定」之原則，透過複核機制，確保執法品質並兼顧民眾權益，呼籲駕駛人行經路口務必遵守道路交通標誌、標線、號誌及停讓行人等規定，以確保自己與他人生命財產安全。