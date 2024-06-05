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基隆海大第4座企業認養公車亭　邱佩琳：打造首座災防功能站體

▲基隆海大第4座企業認養公車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海大濱海校門誕生第4座企業認養公車亭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆這座城市，近年搭乘公車的人口比率，是全台亞軍，僅次於臺北市。市長謝國樑推動城市美學政策下，透過副市長邱佩琳與國內大型企業商談合作，施政一年期間連同這座由中華電信合作改造的公車亭，已為基隆第4座，打造全國首座物聯網災防預警功能站體。邱佩琳表示，企業合作認養意願非常積極，已有其他大企業洽談合作完成進入施工階段，未來有更多企業形象與概念出現在基隆公車亭與公共空間的設計中，指日可待。

基隆市副市長邱佩琳5日率市府局處代表，會同市議會副議長楊秀玉及中正區呂美玲議員，與本次中華電信基隆營運處副總經理林佳儒及國立海洋大學副校長顧承宇、冉繁華、教授曹校章等人，在國立海洋大學濱海校門對面的車站，參加中華電信改造公車亭的啟用典禮。

▲基隆海大第4座企業認養公車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中華電信改造公車亭5日啟用，基隆市副市長邱佩琳（右4）。

邱佩琳表示，基隆潮濕多雨的氣候，是這座城市先天被賦予的特徵，市府作為這座城市的資源管理及分配的角色，後天的養成，就要多為市容增添色彩與生命力。市府媒合企業，為市民打造出具企業時尚設計，又不失家居溫馨的候車環境，同時也提升基隆觀光軟實力，吸引外地遊客朝聖打卡。

邱佩琳說，本次認養候車亭鄰近海洋，正面主視覺鯨魚，呈現基隆在地海洋生態永續特色，屋頂也增加波浪紋造型與加強燈光設計，整體外觀及功能圍繞著海洋主題展開。邱佩琳指出，這次由中華電信在海大認養的公車亭，是今年初市府在海洋大學召開市海再生平台會議，從研商到建置基隆海況預警系統與推送即時通知，並協請數值資訊解讀教學。此次連結中華電信與海洋大學，透過中華電信於公車亭展示相關資通訊創新應用，期雙方建構產學合作，共同培育在地跨領域人才。

▲基隆海大第4座企業認養公車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

中華電信基隆營運處副總經理林佳儒表示，本次與基隆市政府合作以「永續海洋、數位賦能」為核心設計理念打造公車亭，展現公司致力於永續發展及成為數位生態系統賦能者之企業願景。此次公私協力合作，不僅提升公共運輸服務品質，同時還融合在地海洋特色，共同倡議保育及維護海洋資源的重要性。

林佳儒說，該公車亭亦為全台第一座導入先進防災預警功能之公車亭，利用中華電信物聯網技術，結合AI和熱顯像技術判斷現場熱源，實現火災先期偵測和通報之應用。這一創新設計，不僅為全台第一座公車亭導入此智慧應用，更為智慧城市建設樹立了新的標竿。

基隆市政府1年內，已與企業合作認養4座公車亭，包含和泰汽車在海洋廣場對面所認養的城隍廟前公車亭、元大銀行在義一路與信五路口認養的基隆分行前公車亭，以及台灣農畜產公司在和平橋頭一處老舊站牌，打造為「熱狗舖」公車亭，與相鄰的知名景點正濱漁港彩色屋相互輝映。

▲基隆海大第4座企業認養公車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海大第4座企業認養公車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

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