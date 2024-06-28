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新北淨零碳排永續農業　打造萬金杜鵑AI美學苗圃

▲新北淨零碳排永續農業。（圖／新北市農業局提供）

▲萬里、金山道路廣植超過10萬株杜鵑，瑪鋉溪畔種植杜鵑營造2萬株杜鵑花海。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局26日於市政會議上說明在青年、智能及工程上推動韌性農業及淨零碳排成果，以計畫性植樹每年增加148萬噸碳匯，同時協助青年投入農業，青農青漁人數逾1萬6,000人，佔全市農漁民2成。侯友宜表示，農業局以「農業健康式」為主軸推動各項政策，減緩氣候變遷對農業衝擊，透過淨零碳排發展永續農業，同時將產業導入智能科技，打造農業健康市。2026年將打造4處萬金杜鵑AI美學展示苗圃、累計種植1,100萬株灌木，並翻轉全市28處漁港及累積改善250座全齡特色共融公園。

▲新北淨零碳排永續農業。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局26日於市政會議簡報。

淨零碳排創農業永續

為降低氣候變遷對農業影響，透過「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」四大主軸，達到淨零碳排的目標。新北市推動有機友善耕作，栽種面積達639公頃，每年可減少445公噸碳排放，同時以計畫性植樹，每年增加148萬噸碳匯。近年來更鼓勵筍農使用碎竹機破碎老竹避免焚燒產碳排，每年處理1,854公噸老竹，減少碳排1,208公噸，破碎後的老竹可做為生物燃料或土壤有機肥施用，轉換成黃碳儲於土壤中，達到循環永續農業，同時也可利用做為綠竹栽培版及纖維板或餐具使用。

另外，在行政作業中也秉持減碳精神，新北市每年約有140件水土保持計畫申請案件，每1件申請案件約使用1.5箱A4紙，為減少紙張耗損，推動水保審查業務數位化，每年可減少50萬張紙消耗，減少約9500公斤碳排放，同時也以智能整合搭配Linebot推播案件審查進度。

▲新北淨零碳排永續農業。（圖／新北市農業局提供）

▲以計畫性植樹，每年增加148萬噸碳匯。

美學工程提升心靈及環境健康

為照顧市民心靈健康，農業局景觀處針對49條重要道路進行綠美學施作，亦改善公有閒置空地及新北綠家園共17處，其中府中雙城-站前廣場獲「2023第11屆台灣景觀大獎」的公園綠地／公共開放空間類佳作獎，5年來累計種植逾800萬株灌木，預計2026年將累計種植1,100萬株，固碳量超過9萬噸/㎡。

另外農業局推動「萬金杜鵑」品牌，在萬里、金山道路廣植超過10萬株杜鵑，瑪鋉溪畔種植杜鵑營造2萬株杜鵑花海，同時於春天辦理花展，品牌獲5項國際獎項肯定，讓杜鵑之美躍上國際，今年較去年觀展人數成長近2倍，年銷售量增加2成，已創造超過7億產值。為兼顧環境健康，預定於2026年於萬里金山地區，打造4處「萬金杜鵑AI美學展示苗圃」，苗圃生產結合智能環控，協助產業轉型觀光苗圃，預計展示上百種杜鵑，同時也作為復育臺灣原生杜鵑基地，重現原生種之美，苗圃展示區將提升品牌效益超過10億商機，同時也讓生產與生態共好，讓市民心靈健康也讓環境健康。

▲新北淨零碳排永續農業。（圖／新北市農業局提供）

▲新北農業局鼓勵筍農使用碎竹機破碎老竹避免焚燒產碳排。

推動韌性農業 促青年回流

為提升新北市農業韌性，穩定農產品質及供給，減緩氣候變遷衝擊，農業局協助青年投入農業，協助包裝設計、場域改善、品牌塑造、通路開拓及食農教育推廣等，5年來培育將近100名食農教育師資，青農青漁人數超過16,000人，佔全市農漁民2成以上。也透過辦理各式評鑑、開發加工品，來提高農產需求及品質，讓民眾吃得安心健康，像是新北市綠竹筍面積及產量為全台最多，日前新北筍農亦獲全國綠竹筍評鑑三冠王，品質全台最佳。

目前新北市設有21家社區小舖、19處希望市集及9處農會超市，為讓民眾可就近購買到新北市各區農特產品，農業局導入線上平台串接新北21家農漁會物流系統，讓民眾可在家線上下單購買全市農漁產品，並於鄰近農漁會據點取貨，增加民眾購買意願提升農漁產需求，預計2026年全市30家農漁會物流系統串接完成。

▲新北淨零碳排永續農業。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾可在家線上下單購買全市農漁產品，並於鄰近農漁會據點取貨。

▲新北淨零碳排永續農業。（圖／新北市農業局提供）

▲預定於2026年於萬里金山地區打造4處「萬金杜鵑AI美學展示苗圃」。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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