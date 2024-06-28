迎暑假！新北市圖汐止大同分館演講廳重新啟用

▲新北市圖汐止大同分館演講廳。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館汐止大同分館演講廳歷經半年多整修，於暑假前夕重新啟用，6月30日起舉辦戲劇、音樂、偶戲、舞蹈、講座等一系列開幕活動，邀親子暑假「藝起來」多元閱讀，體驗表演藝術。

新北市立圖書館王錦華館長表示，汐止大同分館演講廳屬於地方綜合性場館，自1981年啟用後，一直扮演汐止地區藝文展演的重要場域，但由於原始規劃設計並非專業展演空間，舞台深度過淺，空間不足，讓許多藝文展演活動的演出受限，加上建物耐震力不足。

王錦華指出，為了強化建物的安全性及功能性，特別進行耐震補強修繕工程，同時優化展演空間，升級舞台設備，讓演講廳的軟硬體設施更加完善。此次演講廳重新啟用，包括舞台音響、燈光、音控、升降螢幕、投影等設備全面升級，打造更好的展演場域，以符合藝文團隊的需求，同時帶給地方民眾更愉悅的藝文享受。

迎接暑假到來，全新啟用的汐止大同分館演講廳特別安排一連串精采的開幕系列活動，邀請花格格故事劇團、汐止樟樹國小合唱團、忘年藝坊國樂團暨戲劇舞蹈團、汐止城市愛樂管弦樂團等不同性質的團體連番演出，充分展現在地藝文能量。

6月30日率先登場的「金龍傳奇」生態教育故事劇，由花格格故事劇團與汐止樟樹國小合唱團攜手演出，結合偶戲、光影、紙芝居、以及現場演唱的新型態演出，適合全家共賞。「畫中話-汐止忠順廟」則帶小朋友透過主題彩繪，認識在地歷史故事。

7月份每個周末假日，還有一系列精采的藝文饗宴，7/7(日)《芋仔與番薯》音樂舞台劇、7/13(六)《琴汐城緣》、7/14(日)《夏韻汐聲》、7/27(六)「愛自己，從非暴力溝通開始」講座，另外還有「經典國片」回顧影展，將播放《聽說》、《逆光飛翔》、《你在我心上》等經典作品。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。