　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

迎暑假！新北市圖汐止大同分館演講廳重新啟用

▲新北市圖汐止大同分館演講廳重新啟用。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖汐止大同分館演講廳。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館汐止大同分館演講廳歷經半年多整修，於暑假前夕重新啟用，6月30日起舉辦戲劇、音樂、偶戲、舞蹈、講座等一系列開幕活動，邀親子暑假「藝起來」多元閱讀，體驗表演藝術。

新北市立圖書館王錦華館長表示，汐止大同分館演講廳屬於地方綜合性場館，自1981年啟用後，一直扮演汐止地區藝文展演的重要場域，但由於原始規劃設計並非專業展演空間，舞台深度過淺，空間不足，讓許多藝文展演活動的演出受限，加上建物耐震力不足。

王錦華指出，為了強化建物的安全性及功能性，特別進行耐震補強修繕工程，同時優化展演空間，升級舞台設備，讓演講廳的軟硬體設施更加完善。此次演講廳重新啟用，包括舞台音響、燈光、音控、升降螢幕、投影等設備全面升級，打造更好的展演場域，以符合藝文團隊的需求，同時帶給地方民眾更愉悅的藝文享受。

迎接暑假到來，全新啟用的汐止大同分館演講廳特別安排一連串精采的開幕系列活動，邀請花格格故事劇團、汐止樟樹國小合唱團、忘年藝坊國樂團暨戲劇舞蹈團、汐止城市愛樂管弦樂團等不同性質的團體連番演出，充分展現在地藝文能量。

6月30日率先登場的「金龍傳奇」生態教育故事劇，由花格格故事劇團與汐止樟樹國小合唱團攜手演出，結合偶戲、光影、紙芝居、以及現場演唱的新型態演出，適合全家共賞。「畫中話-汐止忠順廟」則帶小朋友透過主題彩繪，認識在地歷史故事。

7月份每個周末假日，還有一系列精采的藝文饗宴，7/7(日)《芋仔與番薯》音樂舞台劇、7/13(六)《琴汐城緣》、7/14(日)《夏韻汐聲》、7/27(六)「愛自己，從非暴力溝通開始」講座，另外還有「經典國片」回顧影展，將播放《聽說》、《逆光飛翔》、《你在我心上》等經典作品。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北公車延駛基隆百福社區增9站　邱佩琳：8月底前上路

►基隆增10處科技執法7／1日啟用　建置地點、取締項目一次看

►滿油表一夜見底！基隆3公車被偷走620公升柴油...損失1.6萬

►基隆海大第4座企業認養公車亭　邱佩琳：打造首座災防功能站體

ET快訊
女業務簽保單遭性侵！聊到一半被「甩到床上」慘失身
女大膽挑戰「超高速滑水道」　網驚：被強水柱灌腸
酷炫爆偷拍外流「挨告不起訴」　無奈發聲
快訊／赴陸旅遊上升橙色！　國台辦發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北東方美人茶市級評鑑　三峽茶農戴文祥勇奪特等獎

2025雙北世壯運倒數10個月　9／17前報名享8折優惠

淡水客運勞資團體協約　攜手提升公車服務品質

新北淨零碳排永續農業　打造萬金杜鵑AI美學苗圃

南投縣推綠色殯葬　籲改用電子輓額

台灣十大死因第二位...預防癌症重於治療　竹山秀傳推癌篩一條龍

迎暑假！新北市圖汐止大同分館演講廳重新啟用

竹山大士爺文化祭8月底登場　正覺寺推Q版祈福金幣和捕捉神跡攝影賽

台東波浪屋山海聚落市集將登場　暢享原住民工藝與美食

南消結合環保局喜樹柴油車排煙檢測站　提升防火意識

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

林襄單身中認「我個性有問題」

醉男疑騷擾超商女顧客！　正義店員出面阻止遭揮拳

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

新北東方美人茶市級評鑑　三峽茶農戴文祥勇奪特等獎

2025雙北世壯運倒數10個月　9／17前報名享8折優惠

淡水客運勞資團體協約　攜手提升公車服務品質

新北淨零碳排永續農業　打造萬金杜鵑AI美學苗圃

南投縣推綠色殯葬　籲改用電子輓額

台灣十大死因第二位...預防癌症重於治療　竹山秀傳推癌篩一條龍

迎暑假！新北市圖汐止大同分館演講廳重新啟用

竹山大士爺文化祭8月底登場　正覺寺推Q版祈福金幣和捕捉神跡攝影賽

台東波浪屋山海聚落市集將登場　暢享原住民工藝與美食

南消結合環保局喜樹柴油車排煙檢測站　提升防火意識

都穿兄弟風衣練習　徐紹予可惜沒跟王柏融當隊友

新北東方美人茶市級評鑑　三峽茶農戴文祥勇奪特等獎

日職兩隊有興趣　張宥謙喜歡統一獅：2年搶下先發輪值

瑀熙甜蜜揭曉寶寶性別！　切開蛋糕「真實表情」全被拍

2025雙北世壯運倒數10個月　9／17前報名享8折優惠

分手前的3個殘酷「微妙變化」　總是你找他、吵架不再想解決

讓彩虹到達更遠的地方！　賴清德響應妮妃雅應援文化奧運

女業務簽保單遭性侵！聊到一半被「甩到床上」慘失身：我好丟臉

別讓掉髮成為你的痛！「5款養髮液」推薦　每天用超有感

淡水客運勞資團體協約　攜手提升公車服務品質

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

快訊／高雄無預警停電！876戶一片黑

花防部中士寢室滑手機突昏厥搶救不治

花蓮分署法拍有好康　84萬當溫泉套房主人

即／百萬奧古斯塔重機飆速！遭擊落釀3傷

登山隊押隊人員重傷　消防搶救16小時

高雄奧迪男酒駕「沿路撞」車倒一排

林內鄉長罷免通過第一階段　劉姿言：今天才知道

知本溫泉套房餘屋7戶及1筆土地　減價後7月再拍賣

蔡英文參訪嘉義縣首所KIST實驗小學

高致死率！金門7人頭痛高燒確診恙蟲病

餐飲集團嘉義設食材中心　再開全台最大門市

嘉市警加強取締民族路吳鳳北路違停

嘉義縣推在宅急症照護　

台中豐原金虎爺徒步進香　西螺福興宮熱情接駕

更多熱門

相關新聞

陸大一情侶校內「掀衣喝飲料」！學生看傻

陸大一情侶校內「掀衣喝飲料」！學生看傻

黑龍江哈爾濱某學校近日發生離譜事件，一男一女的大一新生在圖書館外的長椅上約會，沒想到因為慾火難耐，竟當眾開始「掀衣喝飲料」，畫面全被館內的學生拍了下來。

三峽時雨量破百！大片泥流淹進民宅慘況曝

三峽時雨量破百！大片泥流淹進民宅慘況曝

土城積水嚴重「馬路慘變黃流」！一片黃畫面曝

土城積水嚴重「馬路慘變黃流」！一片黃畫面曝

收押後首度露面！余天女婿披頭散髮被移審新北地院

收押後首度露面！余天女婿披頭散髮被移審新北地院

新北「燒肉粽」翻版真相曝！男遭拘禁逃跑墜樓撞傷人

新北「燒肉粽」翻版真相曝！男遭拘禁逃跑墜樓撞傷人

關鍵字：

新北汐止圖書館大同分館

讀者迴響

熱門新聞

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

台灣很好「但1原因崩潰」　陸人妻不再來！台人點頭

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面