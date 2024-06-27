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四箭齊發！執政黨接力「反國會擴權」　一張圖看釋憲理由

▲▼「國會改革法案」提出釋憲單位，立法院民進黨團、總統府、行政院、監察院。（合成圖／ETtoday資料照）

▲「國會改革法案」提出釋憲單位，立法院民進黨團、總統府、行政院、監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

立法院21日否決行政院所提的「國會改革修法」覆議案後，總統賴清德24日宣布聲請釋憲，並提出暫時處分，接下來包括，25日監察院、26日立法院民進黨團、27日行政院，也都相繼提出釋憲，可謂「四箭齊發」創下紀錄。《ETtoday新聞雲》透過圖表，讓讀者可以清楚了解四大機關聲請釋憲理由。

一、總統府釋憲理由

總統賴清德24日針對《立法院職權行使法》與《刑法》修法發表敞廳談話，總統府指出修法「6大爭議點」，因此，聲請釋憲與暫時處分裁定。

第一，從文義觀察，《憲法增修條文》規定「立法院得『聽取』總統國情報告」，但無法得出立法院有「提問」權力，更沒有總統因此有「答詢」義務。

第二，從歷史考察看出，當年《增修條文》規定「國民大會集會時，得聽取總統國情報告，並檢討國是，提供建言」，目的不在質詢總統。後來《增修條文》更將聽取國情報告的機會移歸立法院的時候，把條文中「檢討國是、提供建言」規定刻意刪除，目的就是作出區隔，但此次修法，顯然擴張了當時刻意不賦予立法院的權力。

第三，我國在1997年修憲後，確立「雙首長制」憲政制度，《增修條文》明文規定，由行政院對立法院負責，向立法院提出施政方針及報告，接受質詢。本次修法混淆《憲法》刻意做出的「權力安排」，混淆總統「國情報告」與行政院對立法院的「施政報告」，以及由行政院接受質詢、對立法院負責的憲政制度。

同樣的情形，也發生在該法「第15-2條」把行政院所負責的國家重要政策議題，納入國情報告。本次《立法院職權行使法》修法，「未經修憲程序」，實質變更《增修條文》第4條第3項「憲法安排」，違反《增修條文》第4條第 3項的總統赴立法院「國情報告之」規範意旨及目的，牴觸《憲法》就總統權力、中央政府體制之安排，與《憲法》所定權力分立、責任政治，因而「違憲」。

第四，《立法院職權行使法》修正案，關於「人事同意權」之相關規定，設下與總統提名人選的適任性並無直接關連的條件，除了設有罰鍰規定，更明定其效果是不予審查、不行使同意權，使憲政機關可能因此「無從行使職權」、「發揮功能」，國家憲政制度之完整遭受破壞，逾越立法院人事同意權界限，違反《憲法》機關忠誠義務，侵害總統「人事主動形成權」。

第五，這次立法程序，累積許多「未議而決」瑕疵，達到重大且明顯瑕疵的程度，使得民主原則在刻意操作下，只剩粗糙的數人頭、多數決。尤其，相關法案最終以「無記名投票」的舉手表決通過，在公報、議事錄從未出現個別委員的決定紀錄，使國民無從具體瞭解個別的立法委員的投票結果並追究責任，依照499號解釋的標準，已經違背了「公開透明原則」。

二、監察院釋憲理由

監察院25日召開記者會指出，《立法院職權行使法》修正案，部分條文嚴重妨害監察職權行使，明顯違反憲法權力分立原則，難脫國會擴權訾議。基於憲法與大法官歷次解釋劃定並允許之框架，以及國際人權公約意旨，確守各憲政機關平等相維以捍衛監察調查職權，監察院決定提出三大理由，聲請釋憲及暫時處分。

第一，「監察調查權乃憲法賦予監察院之核心職權，專屬監察院行使，不容妨害與侵犯」，依司法院釋字第325號等解釋意旨，憲法第95條、第96條規定之調查及調閱權，乃憲法所賦予監察院的核心職權，仍專屬監察院行使，立法院與監察院應依憲法各司職權，不應相互影響與妨害。

第二，《立法院職權行使法》修正案部分條文擴大「調查」規定，侵害憲法賦予監察院之核心職權，如正式施行，將造成行政機關疲於奔命，倘監察院與立法院未來調查結果歧異，更將肇致公務人員無所適從，混亂政府運作。

第三，人權乃普世價值，然《立法院職權行使法》修正案部分條文，已違反國際人權公約意旨，恐斲喪我國長期以來戮力護衛有成之人權保障形象。

三、立法院民進黨團釋憲理由

立法院民進黨團26日表示，經過審視，提出聲請釋憲7大理由。

第一，權力分立為憲法秩序基礎，憲法並未建構國會優位體制，立法權行使有其界限。

第二，立法程序有瑕疵應屬無效。

第三，國情報告規定牴觸權力分立原則。

第四，藐視國會罪相關規定抵觸權力分立原則、法律明確性及比例原則。

第五，人事同意權違反權力分立、比例原則、侵害被提名人隱私。

第六，調查權違反權力分立、違背正當法律原則

第七，聽證權違反權力分立、侵害人民訴訟與正當法律性原則相違。

四、行政院釋憲理由

行政院長卓榮泰27日針對《立法院職權行使法》、《刑法》修正條文，向憲法法庭提出憲法訴訟；同時，也聲請暫時處分，於憲法訴訟判決做成前，暫時停止相關條文適用。

第一， 考量「修法程序」有重大明顯瑕疵，牴觸憲法第一條所揭示之民主國家原則等問題。

第二， 行政院認為修法規範亦有諸多違反憲法權力分立的原則，以及違反法律明確性原則。

第三，行政院強調，修法違反正當法律程序原則，比例原則和侵害人民基本權利等情況，為維護憲法以及其增修條文所建構的自由民主憲政秩序，保障人民基本權利，行政院有必要依《憲法訴訟法》第47條第一項規定，提起憲法訴訟，聲請法規規範憲法審查。

此外，行政院為避免《憲法》所保障之人權及公義遭受難以回復的重大損傷，行政院也將同時向憲法法庭聲請暫時處分，於憲法訴訟判決做成前，暫時停止相關條文適用。

▼四大機關提出釋憲理由一次看。（圖／記者郭運興製表，點圖放大）

▲▼四大機關提出釋憲理由一次看。（圖／記者郭運興製表）

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