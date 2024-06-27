新青安補漏洞　卓榮泰：絕不坐視破壞房市交易秩序的亂象

▲行政院長卓榮泰主持院會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

財政部27日在行政院會報告「新青安貸款推動成效及優化措施」，推出包括貸前嚴審、貸後嚴管並要求新貸戶簽自住切結，並增訂每人限貸一次的規定。院長卓榮泰說，新青安方案推動以來，已協助5萬多戶無自有住宅家庭購屋安居。卓強調，政府推動居住正義、打擊炒房及照顧年輕人的方向不變，但也絕不坐視破壞房市交易秩序的亂象。

卓榮泰表示，為協助無自有住宅家庭購屋安居，財政部督導辦理青安貸款，截至2024年5月底，累計40萬餘戶，成效良好。因應近年全球通膨、房價上揚及升息趨勢，財政部於2023年8月起推動新青安精進方案，除提高貸款額度、提供利息補貼外，也延長貸款年限及寛限期，進一步減輕購屋者貸款負擔，使新貸受惠的人數快速成長，截至2024年5月底，已協助5萬多戶無自有住宅家庭購屋安居。

卓榮泰提到，針對少數民眾誤認且誤用政府協助無自有住宅家庭購屋政策之良意，以人頭戶申貸或轉租等情事，請財政部嚴加督導，澈底落實銀行公會防範投資客炒房及人頭戶申貸的規範，務必強化貸前徵信、審核及貸後管理。

同時，即日起要求新貸戶簽署自住切結書，並增訂新青安貸款專案優惠每人限貸一次之規定。另請財政部偕同內政部，透過資料勾稽、比對，強化稽查，杜絕不符自住使用用途的情況，讓政府有限的財政資源每一塊錢都能用在刀口上。

卓榮泰強調，政府推動居住正義、打擊炒房及照顧年輕人的方向不變，但也絕不坐視破壞房市交易秩序的亂象，請內政部與地方政府通力合作，針對炒作房價等各種手法，包括利用新青安貸款誇大不實推銷，或刻意揪團團購的情況，澈底清查，不符規定者，就取消各項優惠措施，並且追回已補貼之利息，以促進整體房市的健全發展。