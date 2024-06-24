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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭國會改革法案恐「部分違憲」　吳宗憲：國民黨提的不可能違憲

▲▼吳宗憲 聯訪 立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院所提「國會改革法案」覆議遭立法院否決，賴清德總統今（24日）親上火線說明釋憲理由。國民黨立委吳宗憲日前評估，應僅「部分違憲」而已，被綠營抨擊明知道是濫權違憲法案還強行通過。對此，吳宗憲今日強調，國會改革等法案「並無違憲問題」，不只符合我國憲政體制，也未違反歷次大法官會議解釋，「我們自己提的法案，我們不會認為他違憲，而民進黨四成提案，被認定部分違憲是有可能」，澄清自己前幾天是誤會記者提問。

吳宗憲說，違憲與否的判斷是大法官的職責所在，「大法官是否值得信任，一直是最近很夯的話題」，期待大法官能站在憲法與道德的制高點，持平的去做出認定。

至於才稱「部分違憲」，被綠營抨擊明知道是濫權違憲法案還強行通過，「前提是大法官是民進黨挑選的，如果我們不能信任持平依據憲法判決，會不會造成條文被認定全部違憲。」吳宗憲表示，「我的意思是不可能全部違憲的可能性，因為有4成條文是民進黨提的再修正動議而來」，如果認為政治力介入大法官，那大法官又怎會認定民進黨自己的提案違憲？，所以不會出現全部違憲，頂多被認定部分違憲。所以，前提是，我們認為大法官受政治力介入的情況下。

吳宗憲重申，國會擁有調查、聽證等權力，好好監督行政權，才是一個正常民主國家該有的態樣，有好的制衡力量，才能讓台灣走向清廉政治，避免貪污、獨裁。

吳宗憲續指，對於接下來釋憲的攻防，國民黨絕不會坐視不管，會備齊相對應的手段，來對抗政府試圖一手遮天的惡意。願陽光終能照進國會，讓公平正義能夠不被國家機器所吞噬。

至於屆時憲法法庭召開言詞辯論庭，行政院、民進黨、國民黨、民眾黨將推派代表，傳出國民黨就是派翁曉玲、吳宗憲？吳對此回應，不知道為何有這個傳言，早上自己也問過翁，對方也都說沒有被通知。

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