「一生一次」的新青安貸款　買房後40年都須自住

▲新青安貸款措施成為助漲房價的元兇，行政院與內政部、財政部急補破網。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新青安貸款近來被指為助長房價元兇。為補漏洞，財政部27日於行政院會提出精進措施，未來新青安規定每人「限貸一次」，另外還包括貸前嚴審、強化貸後管理、新戶簽自住切結書等；此外，使用新青安貸款後，依規定未來40年都必須自住使用。財政部次長阮清華說，政府希望能幫助需要幫助的人，所以把資源用在刀口上。

針對房仲以新青安打廣告，是否會約束？財政部次長阮清華說，約束行為部分，會針對一些銷售手法，都會請相關單位特別來注意，可以限制或開罰的部分也一定都會執行。

針對過去有沒有2次申貸青安貸款部分，阮清華說，過去舊青安沒有這樣的限制，所以目前這部分要資料的話可能要進一步查證才能知道。不過新青安實施後也發生一些狀況，在今天院會通過後，限制只能限貸一次，「也就是說從去年8月1日如果申請新青安的貸款，就不能再申請第二次」。

至於要請新的承貸戶簽自住切結書不得轉租，目前5萬多戶是否也適用？還是只適用簽署新切結書的承貸戶？阮清華說，青安政策主要是協助本人或配偶、子女，沒有自有房屋的族群購置房屋，「所以不管有沒有簽切結書，只要名下已經有房子的話，就不能再請貸青安貸款」，有沒有切結書是兩件事，只是說簽切結書會更明確。

另外，新青安試用期間長達40年，簽署自住切結書是未來40年一定要自住？限制這個權利要多久？對此，阮清華直言，「對」，原則上院會通過後，修正相關貸款原則，適用青安就一次，如果是說有其他需求，比如工作調整從高雄調到台北而把房子賣掉，就不能再用新青安貸款，但可以用其他方式貸款。

阮清華強調，國家資源有限，政府希望能幫助需要幫助的人，所以希望把相關資源能用在刀口上，這次做了一個限制，用過青安的只能用一次，讓大家有機會都用得到，想法上是這樣。

阮清華也說，從統計資料來看，所有戶數中，貸款期限31年到40年的超過一半，「換句話說，從過去30年提高到40年，的確對很多年輕人有減輕負擔的效果」，這也是為什麼這麼多人選擇貸款期限延長到40年，這是一個非常好的方式，可以減輕年輕人的負擔。

記者追問，人頭戶的問題能否用限貸一次的方案解決？行政院發言人陳世凱說，過去沒有限制只有一次的貸款，所以大家會看到有極少數人，可能是大學生被作為人頭去作為貸款，因為覺得以後可能還可以再用，「所以這次被用掉，只要房子賣掉，以後或許還用得到」。

陳世凱說，但是限制只有一次的時候，如果有人要去借年輕人的名義來做人頭，相信年輕人會更加謹慎，這個限制相信人頭的部分會相對減少，也一定會有成效。

阮清華補充，銀行公會對人頭戶有明確規範，包括有15種態樣，假定一個大學生被別人當做人頭戶，這種情況就是目前要追查的對象。