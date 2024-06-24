快訊／總統府聲請釋憲！律師洪偉勝曝6爭點　混淆《憲法》權力安排

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快訊／總統府聲請釋憲！律師洪偉勝曝爭點　混淆《憲法》權力安排

▲▼律師洪偉勝出席「守護憲政 保護人民」敞聽談話。（圖／記者呂晏慈攝）

▲律師洪偉勝出席「守護憲政·保護人民」敞聽談話。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對《立法院職權行使法》與《刑法》修法議題，總統賴清德今（24日）上午發表敞廳談話，律師洪偉勝與會指出修法6大爭點，包括將總統國情報告義務化、定期化、常態化、質詢化，混淆《憲法》刻意做出的權力安排，另外對於人事同意權相關規定，違反了《憲法》所定的機關忠誠義務，並侵害總統的人事主動形成權，因此，也會聲請憲法法庭能夠作適當的暫時處分裁定。

洪偉勝今天上午參與總統府「守護憲政·保護人民」記者會，在賴清德發言前，逐一說明此次修法可能違憲的爭點。他表示，《立法院職權行使法》修正案中，將總統赴立法院進行國情報告義務化、定期化、常態化、質詢化的做法，在沒有修憲的情形下改變了《憲法》的規定、安排，而有違憲之情形。

首先，洪偉勝說，從文義觀察，《憲法增修條文》規定「立法院得『聽取』總統國情報告」，但是無法得出立法院因此有提問的權力，更沒有總統因而有答詢的義務。

其次，洪偉勝表示，從歷史考察也可以看出，當年《增修條文》規定「國民大會集會時，得聽取總統國情報告，並檢討國是，提供建言」，目的不是在質詢總統，更重要的，後來《增修條文》將聽取國情報告的機會移歸立法院的時候，還將本來條文中「檢討國是、提供建言」的規定刻意刪除，目的就是作出區隔，但這次的修法，顯然擴張了當時刻意不賦予立法院的權力。

洪偉勝說明，第三，我國在1997年修憲之後確立了雙首長制的憲政制度，《增修條文》明文規定，由行政院對立法院負責，向立法院提出施政方針及施政報告，並接受立法院的質詢。他說，本次的修法顯然混淆了這個《憲法》上面所刻意做出的權力安排，混淆了總統的國情報告與行政院對立法院提出的施政方針與施政報告，以及由行政院接受立法院質詢、對立法院負責的憲政制度。

洪偉勝補充，同樣的情形，也發生在該法第15-2條把行政院所負責的國家重要政策議題也納入國情報告的情形。他說，本次《立法院職權行使法》修法，未經修憲程序，實質變更《增修條文》第4條第3項憲法安排，已違反《增修條文》第4條第 3項的總統赴立法院國情報告之規範意旨及目的，牴觸《憲法》就總統權力、中央政府體制之安排，與《憲法》所定權力分立、責任政治，因而違憲。

第四，洪偉勝談及，《立法院職權行使法》修正案中，關於人事同意權之相關規定，一方面設下了與總統提名人選的適任性並無必然直接關連的條件，除了設有罰鍰規定外，並明定其效果是不予審查、不行使同意權，使憲政機關可能因此無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，逾越立法院人事同意權的界限，違反了《憲法》所定的機關忠誠義務，並侵害總統的人事主動形成權。

第五，針對立法程序，洪偉勝指出，這次的立法程序，整體綜合觀察下來，累積了許多未議而決的瑕疵，已經達到重大而明顯瑕疵的程度，使得民主原則在刻意操作之下，只剩下粗糙的數人頭、多數決，尤其，相關法案最終是以無記名投票的舉手表決方式通過，在公報、議事錄上從未出現個別委員的決定紀錄，使國民無從具體瞭解個別的立法委員的投票結果並去追究責任，依照499號解釋的標準，已經違背了公開透明原則。

第六，洪偉勝說明，本次立法另外涉及關於質詢、調查、聽證等規定，同樣有違憲爭議，不過受限於《憲法訴訟法》的相關規定，可能難以一併由總統以憲政機關的立場來提起憲法訴訟，不過府方也促請憲法法庭，如果其他憲政機關有提起憲法訴訟的情形，能夠併案審查，然大家的意見都能夠一併交憲法法庭來參採。

最後，洪偉勝表示，考量到目前立法院已經有請總統赴國情報告的相關議案，隨時可能表決通過，導致總統有按照違憲的法律進行國情報告並接受質詢的情況，將嚴重破壞憲法當中的制度安排，同時，這種憲政體制、權力分立的破壞，一旦發生，就無從回復。

洪偉勝舉例，就行使人事同意權相關規定而言，第13屆的考試委員任期即將屆滿，總統目前提名的第14屆考試院正副院長以及考試委員的人選也已經在立法院審查中，如果讓立法院用修正後的新規定審查相關人事，不僅可能損及總統的人事主動形成權，最後甚至會使得憲政機關停止運作，導致機關忠誠義務違反、國家考試無法順利舉行。

因此，洪偉勝說，也會在提出本案聲請的同時，聲請憲法法庭能夠作適當的暫時處分裁定，以防止相關違憲法律造成難以回復的公益損害，來維護台灣的自由民主憲政秩序。

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