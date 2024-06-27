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社會 社會焦點 保障人權

超思進口蛋「決策轉折缺紀錄」　檢調不排除約談陳吉仲等官商

▲前農業部長陳吉仲出席冷鏈中心竣工典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

▲前農業部長陳吉仲被控圖利超思進口巴西蛋。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院藍白陣營點名超思蛋爭議將是國會調查首要議題，因超思案疑點重重，前農業部長陳吉仲、前畜產會董事長林聰賢去年就被告發涉嫌貪污、圖利等罪，北檢陸續調閱相關產銷資料進行分析，同時追查補助金流，據了解，辦案人員認為核准超思案的轉折過程，缺乏部分文字記錄，不排除視辦案進度約談相關官商到案說明。

2023年初，台灣傳出雞蛋供需失調，市場爆發蛋荒危機，農業部公布雞蛋專案進口方案，開放巴西等國的帶殼雞蛋進口，符合交貨能力的9家進口業者中，由超思有限公司雀屏中選，但在同年9月間，卻傳出巴西進口蛋疑似標示不實，以冒名台灣本土產銷的方式販售。

當時在野立委質疑，超思公司獲得補助前1年才剛成立，是由秦語喬一人經營的公司，資本額僅50萬元，前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢雖曾分別澄清，超思負責人秦語喬家族原本就經營雞蛋生意，也有從日本進口雞蛋的實績，有管道聯繫到當時未傳出禽流感的巴西蛋農，且家族資歷足以應付預墊款。

▲▼農委會召開「台灣獲OIE認定口蹄疫非疫區」記者會，林聰賢致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前中央畜產會董事長林聰賢因超思案請辭下台。（資料照／記者呂佳賢攝）

陳吉仲、林聰賢因超思案請辭下台後，藍營民代仍多次到台北地檢署告發2人涉嫌指示廠商把進口蛋標示為台灣蛋，並希望檢調徹查超思因進口蛋獲利的3800萬元，是否流入民進黨人士成為政治獻金，涉及教唆貪污、瀆職、偽造文書等多項罪名。

台北地檢署在接獲各方檢舉與告發後，分他字案交由檢肅黑金專組檢察官指揮調查局台北市調處進行蒐證，據了解，雖初期調閱過程不盡順利，但目前已取得農業部、中央畜產會等機關提供的包括內部調查報告等相關資料、進行資金清查，針對有媒體在27日報導「檢追超思蛋9個月無進度」，北檢聲明澄清，「並無案件延宕之情事。本案檢察官將視案件蒐證進度，適時採取適當之偵查作為。」

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