賴清德力挺顧立雄新式國防改革　減少不必要規定！不拘泥形式主義

▲總統賴清德出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德27日出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」時表示，他非常支持國防部長顧立雄推動的新式國防改革，在確保軍紀的前提下，減少不必要的規定，精簡不需要的流程，「期許所有畢業同學，不要拘泥形式主義、不要安於現狀，要持續成長」。

賴清德表示，三軍八校院的同學，當年一起在鳳山入伍受訓，今天一起在復興崗畢業，象徵著三軍一體，不分彼此，相互合作、相互支援的精神。

賴清德強調，大家都是國家隊，希望跟同學們團結在一起，為國家、社會、人民打拚，不辜負人民的託付，因此，他給同學們三點勉勵：首先，初心不變，豪情不減，不要害怕挫折與失敗，要學以致用，更要持續虛心學習。

▼總統賴清德出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）



其次，賴清德說，要持續不斷砥礪自己，精進本職學能。面對全面智慧化的時代，科技日新月異，要抱持著創新的精神。他非常支持顧立雄部長推動的新式國防改革，在確保軍紀的前提之下，減少不必要的規定，精簡不需要的流程，就是希望國軍與時俱進，期許所有畢業同學，不要拘泥於形式主義、不要安於現狀，要持續成長。

最後，賴清德說，希望同學們秉持「國家、責任、榮譽」的信念，要永遠效忠國家、要永遠信仰民主，也要永遠保衛人民。他說，今天也跟畢業的友邦國際生、以及我們學成歸國的留外生見面，期許他們能夠善用學習到的經驗，做交流的先鋒，為各自未來服務的單位，帶入不同的思維，「我相信，當所有國軍骨幹勇敢、自信地踏出未來的每一步，也會使我們的國家邁向強大的下一步」。

▼總統賴清德出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）