　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德力挺顧立雄新式國防改革　減少不必要規定！不拘泥形式主義

▲▼總統賴清德出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德27日出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」時表示，他非常支持國防部長顧立雄推動的新式國防改革，在確保軍紀的前提下，減少不必要的規定，精簡不需要的流程，「期許所有畢業同學，不要拘泥形式主義、不要安於現狀，要持續成長」。

賴清德表示，三軍八校院的同學，當年一起在鳳山入伍受訓，今天一起在復興崗畢業，象徵著三軍一體，不分彼此，相互合作、相互支援的精神。

賴清德強調，大家都是國家隊，希望跟同學們團結在一起，為國家、社會、人民打拚，不辜負人民的託付，因此，他給同學們三點勉勵：首先，初心不變，豪情不減，不要害怕挫折與失敗，要學以致用，更要持續虛心學習。

▼總統賴清德出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）

其次，賴清德說，要持續不斷砥礪自己，精進本職學能。面對全面智慧化的時代，科技日新月異，要抱持著創新的精神。他非常支持顧立雄部長推動的新式國防改革，在確保軍紀的前提之下，減少不必要的規定，精簡不需要的流程，就是希望國軍與時俱進，期許所有畢業同學，不要拘泥於形式主義、不要安於現狀，要持續成長。

最後，賴清德說，希望同學們秉持「國家、責任、榮譽」的信念，要永遠效忠國家、要永遠信仰民主，也要永遠保衛人民。他說，今天也跟畢業的友邦國際生、以及我們學成歸國的留外生見面，期許他們能夠善用學習到的經驗，做交流的先鋒，為各自未來服務的單位，帶入不同的思維，「我相信，當所有國軍骨幹勇敢、自信地踏出未來的每一步，也會使我們的國家邁向強大的下一步」。

▼總統賴清德出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席「113年三軍八校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供）

ET快訊
快訊／赴陸旅遊警示燈號　確定調升「橙色」
快訊／台中怪手斗勺撞破腦袋！　闆娘當場慘死
四箭齊發！執政黨接力「反國會擴權」　一張圖看釋憲理由
獨／當詐團人頭「27人提告竟判無罪」　檢察官炸鍋了
比基尼妹環繞！高雄3教師嗨到脫褲　「超淫評審」畫面曝光
「2樓你會有報應！」寵物店老闆身亡　律師：不要太相信人性
寵物店老闆輕生亡　2F屋主怒控「顛倒是非」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

超思蛋成國會調查首案？黃國昌認同　憂中央拖延「接下來的路很辛苦」

赴陸旅遊警示燈號確定調升「橙色」　美國去年已3級旅遊警示

新青安補漏洞　卓榮泰：絕不坐視破壞房市交易秩序的亂象

「一生一次」的新青安貸款　買房後40年都須自住

賴清德力挺顧立雄新式國防改革　減少不必要規定！不拘泥形式主義

台電推新節電政策　國民黨團轟「智障政策」：缺電到跟人民搶

三軍儀隊撤離中正紀念堂？　文化部：轉型正義會報做最後確認

赴陸旅遊警示傳升「橙色」　行政院籲國人：慎重考慮赴陸必要性

四箭齊發！執政黨接力「反國會擴權」　一張圖看釋憲理由

高虹安嘆藍版《財劃法》新竹市分配少　朱立倫：分配比例可協調

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

超思蛋成國會調查首案？黃國昌認同　憂中央拖延「接下來的路很辛苦」

赴陸旅遊警示燈號確定調升「橙色」　美國去年已3級旅遊警示

新青安補漏洞　卓榮泰：絕不坐視破壞房市交易秩序的亂象

「一生一次」的新青安貸款　買房後40年都須自住

賴清德力挺顧立雄新式國防改革　減少不必要規定！不拘泥形式主義

台電推新節電政策　國民黨團轟「智障政策」：缺電到跟人民搶

三軍儀隊撤離中正紀念堂？　文化部：轉型正義會報做最後確認

赴陸旅遊警示傳升「橙色」　行政院籲國人：慎重考慮赴陸必要性

四箭齊發！執政黨接力「反國會擴權」　一張圖看釋憲理由

高虹安嘆藍版《財劃法》新竹市分配少　朱立倫：分配比例可協調

連10場有打點破隊史紀錄！　大谷：壘上常常有跑者

敦北南京生活圈加雙敦學區　「敦北VOGUE」為都市菁英量身打造

超思蛋成國會調查首案？黃國昌認同　憂中央拖延「接下來的路很辛苦」

無業男公園菜刀隨機砍人「狂砍2女再自殘」　殺人未遂判4年半

FUN暑假戲水樂　竹市府前廣場噴水設施6月29日開放

博客來實體店遇同門競爭　統一羅智先：蔦屋只是剛好有些書

韓擬推「人臉辨識進場」防演唱會黃牛！　網友大反彈：這是個人隱私

台南汽機車路口相撞　騎士摔進路邊旁車底送醫不治

辭竹科300萬年薪！他「甘願少賺100萬」赴日工作：這3點狂勝台灣

樂觀看待職籃整併　曾文鼎：盼開會時能邀請球員工會一起

政治熱門新聞

中共35戰機北中南東「全面圍台」　航跡圖畫滿紅框！剩東北有空隙

傳中國盯梢節目！劉寶傑怒吼：有種抓我

快訊／新竹晴空匯大火奪兩勇消性命　遺孀親筆信曝光

衛福部爆派系角力！　內幕曝光

周杰倫有機會！蔣萬安唱「大巨蛋第一首歌」

補新青安貸款漏洞　財政部增「限貸一次」、新貸戶簽自住切結書

藍委喊與中共「本是同根生」　「我們承認兩岸關係台灣卻不認！」

柯文哲諷：中華民國法律與賴清德牴觸者無效？

台電推住宅自動斷電方案　徐巧芯：跟共產黨有何差別

赴陸警示傳升至橙色　陸委會下午開記者會

P!SCO吉他手自曝曾當柯粉　因這事件棄坑

大巨蛋趕辦演唱會　內政部：北市府應依權責自行決定

四箭齊發！執政黨接力「反國會擴權」　一張圖看釋憲理由

民調／「台灣人認同」達76.8%　「雙重認同」自認台灣+中國人跌破一成

更多熱門

相關新聞

四箭齊發！執政黨接力「反國會擴權」　一張圖看釋憲理由

四箭齊發！執政黨接力「反國會擴權」　一張圖看釋憲理由

立法院21日否決行政院所提的「國會改革修法」覆議案後，總統賴清德24日宣布聲請釋憲，並提出暫時處分，接下來包括，25日監察院、26日立法院民進黨團、27日行政院，也都相繼提出釋憲，可謂「四箭齊發」創下紀錄。《ETtoday新聞雲》透過圖表，讓讀者可以清楚了解四大機關聲請釋憲理由。

柯文哲批賴清德走向獨裁　朱立倫認同：賴的個人意志超越民主

柯文哲批賴清德走向獨裁　朱立倫認同：賴的個人意志超越民主

柯文哲諷：中華民國法律與賴清德牴觸者無效？

柯文哲諷：中華民國法律與賴清德牴觸者無效？

賴政府究竟要新青安擴大還是打房？　藍委嘆：居住政策彼此矛盾

賴政府究竟要新青安擴大還是打房？　藍委嘆：居住政策彼此矛盾

陸新規懲台獨　賴清德：90％台灣人恐被波及

陸新規懲台獨　賴清德：90％台灣人恐被波及

關鍵字：

賴清德顧立雄

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

孫安佐爆登成人平台直播！

最會「溺愛孩子」星座Top 3

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面