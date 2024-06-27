覆議案被否決後　行政院：針對國會改革修法聲請釋憲、暫時處分

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院提出的國會職權修法覆議案遭否決，總統府、監察院以及立法院民進黨團已陸續表達提出釋憲。行政院長卓榮泰在27日院會中提示，將針對就《立法院職權行使法》修正條文、《刑法》增修第五章之一章名及第141條之一修正條文，向憲法法庭提出憲法訴訟；同時，也向憲法法庭聲請暫時處分，於憲法訴訟判決做成前，暫時停止相關條文適用。

行政院長卓榮泰27日院會就《立法院職權行使法》修正條文、《刑法》增修第五章之一章名及第141條之一修正條文，提起憲法訴訟進行提示。行政院發言人卓榮泰轉述，院長表示，行政院今天就前開條文，向憲法法庭提出憲法訴訟。

卓榮泰說明，今年5月28日立法院通過立法院職權行使法修正條文、刑法增修第五章之一章名及第141條之一修正條文，經提出覆議唯未獲立法院通過，前開法律已於本月24日生效。

卓榮泰認為，考量其修法程序已有重大明顯瑕疵，牴觸憲法第一條所揭示之民主國家原則等問題，且其規範內亦有諸多違反憲法權力分立的原則，以及違反法律明確性原則、正當法律程序原則與比例原則和侵害人民基本權利等情況，為維護憲法以及其增修條文所建構的自由民主憲政秩序，保障人民基本權利，行政院有必要依《憲法訴訟法》第47條第一項規定，提起憲法訴訟，聲請法規規範憲法審查。

此外，為避免《憲法》所保障之人權及公義遭受難以回復的重大損傷，行政院也將同時向憲法法庭聲請暫時處分，於憲法訴訟判決做成前，暫時停止相關條文適用。

卓榮泰強調，提出憲法訴訟的目的，絕對不是反對國會改革，而是希望國會改革能合法合憲，透過憲法法庭之裁判，維護權力分立之憲政體制。