快訊／聲請釋憲＆暫時處分！　賴清德：國會該改革但不該擴權

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（24日）發表任內首次敞廳談話，他表示，他將在今天公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，然而，基於守護憲政秩序、保護人民權利，他也在這裡宣布，他將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分，「國會理當改革，但不應該任意擴權」。他說，無論釋憲結果為何，朝野都必須尊重且接受。

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／記者呂晏慈攝）

賴清德今天上午說，「一個月前，我在這裡宣誓就職總統，向全國人民承諾，我必遵守《憲法》，盡忠職務」；因此，對於立法院三讀通過的《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，他已經在稍早，依據《憲法》規定完成簽署，也將在今天公布法案。

賴清德話鋒一轉又說，但同時，立法院這次修法，除了在審議程序，引起社會高度疑慮，相關規定更對《憲法》的權力分立和制衡原則，造成危害風險。

賴清德表示，剛剛，律師洪偉勝已經向各位說明聲請釋憲的理由，「我要向全體國人報告，確保自由民主的憲政制度、保護人民的權利，是總統的責任和使命，自由民主的憲政制度，核心精神就是『權力分立』和『監督制衡』，以及『保障人權』」。

賴清德強調，分立的權力，應本於《憲法》，獨立運作，互相尊重；而監督制衡，更應該合乎《憲法》責任政治的制度設計。因此，他要強調，「我們反對國會擴權，不是反對國會改革；國會理當改革，但不應該任意擴權。改革國會的方式更應該合法、合憲」。

賴清德說明，尤其，立法院的調查權，不能侵害司法權和監察權，最重要的是，不能侵害人民的「隱私權」、「營業秘密」，以及「不表意的自由」等基本權利。因此，基於守護憲政秩序、保護人民權利，他也在這裡宣布，他將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分。

接著，賴清德細數，對於總統到立法院進行國情報告的問題，原有的《憲法》及《立法院職權行使法》，都已經有相關機制。立法院於集會期間，得就國家安全大政方針，聽取總統國情報告。他之前也說過，只要在合憲、合法的安排下，他願意到立法院進行國情報告。

賴清德說，然而，立法院這次修法，將總統到立法院進行國情報告「義務化」、「即問即答化」，試圖改變《憲法》對於責任政治的設計，混淆了行政院對立法院負責的制度，從而產生擴張《憲法》賦予立委權力的疑慮。

「身為總統，我不會將個人意向，凌駕在憲政秩序上，更不會將個人利益，優先於國家利益」，賴清德描述，身為醫師，他更深知，任何診斷必須謹慎面對，進行手術或器官移植，更必須就血型、體質等各種條件，進行詳細的配對評估。

賴清德直指，治病如此，治國也是一樣的道理。未經審慎評估、討論的法律或制度移植，也可能對國家的憲政運作、人民的權利保障，造成不良後果，他必須更加嚴肅以對。

賴清德說，每一條法律，都會對國家、社會、還有下一代，造成深遠的影響。總統是自由民主憲政的守護者，當這次修法有違憲疑慮，混淆《憲法》關於權力分立及監督制衡的規定，「身為總統，我責無旁貸，必須善盡職責，採取行動」。

賴清德說，今天，他做出聲請釋憲的決定，是要透過憲法法庭的裁判，確認這次修法的合憲性和正當性，這是向國家負責、向歷史負責，也才不辜負全民所託。

賴清德強調，《憲法》是國家的根本大法，憲法法庭，更是維護憲政秩序、保障公民權利的最高司法機關。無論釋憲結果為何，朝野都必須尊重且接受，也希望社會大眾能夠支持。接下來，在釋憲案的審理過程中，社會還會有許多討論與辯證。他相信，這是台灣社會對民主憲政的再次確認，也會讓台灣的民主社會更加成熟。



最後，賴清德說，民主需要捍衛、民主需要對話，民主才能深化。現在，就是捍衛自由民主憲政的歷史時刻。他希望所有國人同胞，都能一起努力，守護國家的憲政體制，深化台灣民主，讓台灣民主可以永續發展。