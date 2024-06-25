　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／監院將對藍白國會改革提釋憲、暫時處分　「嚴守權力分立」

▲監察院聲請釋憲及暫時處分，秘書長李俊俋召開記者會說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲監察院聲請釋憲及暫時處分，秘書長李俊俋召開記者會說明。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於藍白版本國會改革相關條文，監察院秘書長李俊俋今召開記者會表示，監察院乃國家最高監察機關，是國家重要憲政機關之一，但立法院甫5月28日表決通過之立法院職權行使法修正案，部分條文已嚴重妨害監察職權行使，明顯違反憲法權力分立原則，也不符人權普世價值，難脫國會擴權訾議。基於憲法與大法官歷次解釋劃定並允許之框架，以及國際人權公約意旨，確守各憲政機關平等相維以捍衛監察調查職權，監察院決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

監察院秘書長李俊俋表示，為嚴守權力分立，監察院會提出釋憲，監察院是國家重要憲政機關，28日通過之職權行使法嚴重破壞調查權行使及權力分立原則，相關修正還有一項問題，就是嚴重侵害人民權利，監察院也是國家人權委員會所在，也要對此一併提出疑慮。根據憲法規範之調閱權、調查權都屬於監察院職權，釋字三二五號也講得很清楚，憲法五權分立並未改變，調查權仍屬監察院行使。

李俊俋指出，此次修法的調閱權也改成調查權跟調閱權，若經過院會同意可以成立調查委員會 經委員會同意成立調閱小組 這邊直接修正可以成立調查委員會 對相關職權之行使 有幾個問題 範圍在哪裡、對象有誰？相關修法既沒有構成要件也沒有明確的調查範圍　所謂監察院調查權跟立院調查權界線又在哪？完全沒有說明。用修法方式達到修憲效果，這是最大問題所在。

監察院強調，監察調查權乃憲法賦予監察院之核心職權，專屬監察院行使，不容妨害與侵犯：我國目前乃五權憲政體制，立法院調查權與國外三權分立之國會調查權明顯殊異，不應混淆，依司法院釋字第325號等解釋意旨，憲法第95條、第96條規定之調查及調閱權，乃憲法所賦予監察院的核心職權，仍專屬監察院行使，立法院與監察院應依憲法各司職權，不應相互影響與妨害。未來我國是否朝三權分立發展，監察院均表尊重，然未修憲前，各院均仍應尊重五權憲政的體制。

監院說明，立法院職權行使法修正案部分條文擴大調查之規定，已侵害憲法所賦予監察院之核心職權，如正式施行，將造成行政機關疲於奔命，倘監察院與立法院未來調查結果歧異，更將肇致公務人員無所適從，混亂政府運作：

釋字第585號解釋係補充而非取代釋字第325號解釋，其旨在於立法院調查權乃立法院行使其憲法職權所必要之輔助性權力，其所欲調查之事項必須與其行使憲法所賦予之職權有重大關聯者外，凡國家機關獨立行使職權受憲法之保障者，即非立法院所得調查之事物範圍，且立法院調查權非行政責任或刑事責任之訴追，與監察調查權及司法偵查權之行使明顯有別，三者本質大不相同，立法委員不應擴權扮演檢察官或監察委員的角色，混亂憲法該有之角色與分際。

經審視立法院職權行使法修正案，部分條文如第45條、第47條、第59條之3，均未明文其調查之事項及範圍是否與其職權行使有重大關聯，恣意擴權已背離上述大法官歷次解釋劃定並允許之框架，嚴重影響監察核心職能，明顯違反權力分立，招致社會各界對其國會擴權之責難與非議。

監察院指出，甚者，違反權力分立之立法院職權行使法修正案如正式施行，監察院、立法院未來如均對同一案件進行調查，於調查過程中將造成被調查機關疲於奔命窮於因應，倘監察院與立法院調查結果歧異，更將肇致公務人員無所適從，政府運作秩序恐被破壞殆盡。

監察院強調，人權乃普世價值，全體國人均應守護，然立法院職權行使法修正案部分條文已違反國際人權公約意旨，恐斲傷我國長期以來戮力護衛有成之人權保障形象

我國於98年制定《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》，其中第4條明定：「各級政府機關行使其職權，應符合兩公約有關人權保障之規定，避免侵害人權，保護人民不受他人侵害，並應積極促進各項人權之實現。」，國家整體均有遵守公約運作之義務；維護人民權利，奠定促進及保障人權之基礎條件，確保社會公平正義之實現，是不分五院皆應履行之國家責任。

然而，經審視立法院職權行使法修正案第47條、第48條、第50條之1、第50條之2、第59條之3及第59條之4等部分條文規定，立法院調查權過度擴張，欠缺行使調查權之構成要件與正當法律程序，將肇生侵害人民生活與隱私、無理侵害與剝奪人民財產權及戕害人民獨立無私及平等公開之司法權等甚多疑慮。

監察院指出，基於恪守我國憲政秩序，維護我國得來不易之人權保障大國形象，並確保監察調查權於未修憲前在監察院之有效行使，監察院責無旁貸，必須即刻採取行動，毅然果決向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分，始不負監察院之憲政責任與廣大人民之期待。
 

ET快訊
竹科大廠疏散1100人　B3休旅車自燃狂竄煙　
快訊／台積電高雄第三座2奈米廠　環評過關
快訊／大雷雨轟炸5縣市　持續1小時以上
穩交女友2年父急催婚！獨子警墜地亡　無緣公媳認屍悲見第一面
新冠流行再起　台大醫院恢復疫情時作法
超商茶葉蛋降價了！「單顆9元有找」明起爽吃
快訊／14縣市大雨特報　下到入夜
三重麵店噴火瞬間曝　9車燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周玉蔻又被起訴　黃國昌酸「還沒賠30萬」：我有空就去申請強制執行

接見美國國會USCC　賴清德：盼國際社會阻陸任意劃紅線

聲請釋憲掀朝野對立　 TPOC揭數據：賴清德好感度跌至上任最低點　

外交部醜聞連發！俞大㵢爽花公帑　徐巧芯再爆：駐外使館有霸凌

藍白放話釋憲空窗期查超思　監院曝早就在查：誰是對的如何界定？

新青安貸買房後出租、又申請租金補貼　劉世芳：勾稽後剔出

快訊／監院支持修憲改「三權分立」　「國會不該藉修法偷渡調查權」

快訊／立院中興大樓突有農業部人員昏倒　一度失去呼吸心跳急送醫

文湖線博愛座「23字廣播」被讚爆　蔣萬安允諾：將推展到各路線

快訊／監院將對藍白國會改革提釋憲、暫時處分　「嚴守權力分立」

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

周玉蔻又被起訴　黃國昌酸「還沒賠30萬」：我有空就去申請強制執行

接見美國國會USCC　賴清德：盼國際社會阻陸任意劃紅線

聲請釋憲掀朝野對立　 TPOC揭數據：賴清德好感度跌至上任最低點　

外交部醜聞連發！俞大㵢爽花公帑　徐巧芯再爆：駐外使館有霸凌

藍白放話釋憲空窗期查超思　監院曝早就在查：誰是對的如何界定？

新青安貸買房後出租、又申請租金補貼　劉世芳：勾稽後剔出

快訊／監院支持修憲改「三權分立」　「國會不該藉修法偷渡調查權」

快訊／立院中興大樓突有農業部人員昏倒　一度失去呼吸心跳急送醫

文湖線博愛座「23字廣播」被讚爆　蔣萬安允諾：將推展到各路線

快訊／監院將對藍白國會改革提釋憲、暫時處分　「嚴守權力分立」

涵碧樓推夏季養生之旅　芳療+主廚名菜+星空BBQ

國造新款輪型戰車「時速100」　砸2.9億研製D3樣車

病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程

長新冠2年無法行走！　泰40歲男「吐血暴斃」陳屍臥室

周玉蔻又被起訴　黃國昌酸「還沒賠30萬」：我有空就去申請強制執行

快訊／大雷雨轟炸雙北　防雷擊強風

電不夠用！埃及「每日斷電3小時」　限電計畫又延長

高美館《瞬間》今年必看展覽　畢卡索真跡、蘭格攝影搶先開箱

「借調」期滿！　吳岱豪、藍少甫回歸台鋼獵鷹

歐美都去過！女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

8.4kg橘貓露肚躺沙發　慵懶享受專屬美甲服務

政治熱門新聞

擋下駐美代表370萬凱迪拉克申請　外交部強調公務使用

快訊／看記者會爆衝突！　陳玉珍踏進民進黨團舌戰4立委：跟我道歉

駐美代表爆「爽花公費」自肥！　挖洞給蕭美琴跳

快訊／立院中興大樓突有農業部人員昏倒　一度失去呼吸心跳急送醫

快訊／監院將對藍白國會改革提釋憲、暫時處分　「嚴守權力分立」

黃國昌再批農業部模糊焦點

赴美車禍重傷　美官校「清寒台籍生」媽媽返台治療

半年來5次…大巨蛋又漏水遠雄曝原因

陳玉珍闖綠營記者會爆衝突　沈伯洋嘆：國民黨多次造謠我也沒這樣

蔣萬安曬「個人專屬悠遊卡」體驗片！　二寶可愛現身

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

沈富雄改捧韓國瑜！蔡正元：老沈捧誰誰必死

旁聽竟被吳思瑤嗆「盯梢」　陳玉珍爆氣：台灣正在文革嗎

吹哨者爆某政論節目受中媒指揮製播、現場盯梢　綠委：應徹查

更多熱門

相關新聞

畜產會買日本蛋無行政問題？昌回應了

畜產會買日本蛋無行政問題？昌回應了

民眾黨立委黃國昌24日揭露，2022年9月5日成立的超思公司，同月27日拿到畜產會專案進口日本蛋2億元訂單，但當年8月取得輸入許可的是亮采公司，畜產會卻付款給超思，並質疑短少近600萬顆蛋，使農業部反擊黃計算錯誤。農業部常務次長杜文珍25日再稱，內部行政程序經政風檢視後，無行政問題，黃國昌則拿出行政調查報告，質疑自打臉。

里長收私密片一看「主角竟是自己」！　他揭最新深偽詐騙手法

里長收私密片一看「主角竟是自己」！　他揭最新深偽詐騙手法

陳玉珍闖綠營記者會爆衝突　沈伯洋嘆：國民黨多次造謠我也沒這樣

陳玉珍闖綠營記者會爆衝突　沈伯洋嘆：國民黨多次造謠我也沒這樣

「拆樑」後罷免區域立委　藍曝賴清德盤算：讓民進黨成國會多數

「拆樑」後罷免區域立委　藍曝賴清德盤算：讓民進黨成國會多數

柯文哲：不主張調高罷免門檻

柯文哲：不主張調高罷免門檻

關鍵字：

國會改革監察院監察權民眾黨國民黨釋憲

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面