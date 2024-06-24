逆境成長！花蓮2學子獲總統教育獎　徐榛蔚約見傾聽生命故事

▲縣長徐榛蔚頒獎給卓溪國小獲獎學生林淳（右三）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024「總統教育獎」日前公布，花蓮縣長徐榛蔚24日約見花蓮縣獲獎學生，分別為國風國中黃詩婷同學、卓溪國小林淳翊同學，徐榛蔚親自頒發獎狀給獲獎學生，並勉勵兩位同學在未來的人生旅途，能秉持樂觀進取與感恩之心，擁抱夢想並勇於築夢踏實，成為國家的棟樑。

▲花蓮縣長徐榛蔚頒獎給獲獎學生黃詩婷（右二）。

黃詩婷同學自幼腿傷，不良於行，雖遇人生重大變故，卻不改其善良本性、刻苦、就學進學不懈，即便久坐輪椅導致腹腔發炎，途中還經歷了半年開刀治療，強忍疼痛，靠著毅力勤勉向學，師長們表示，黃同學樂觀不服輸、愛助人的人格特質，能勇敢突破逆境人生，彌足珍貴，足堪學習表率。

▲花蓮縣長徐榛蔚（左）聆聽卓溪國小林淳翊同學（中）講述訓練日常。

林淳翊同學家境清寒，三年級初接受田楊橋校長與後期高浩文教練的反曲弓射箭指導，訓練期間除了重大事故請假外，幾乎全勤練習；禮貌、整潔、秩序等各方面的表現，均深受師長們的肯定，擔任射箭隊的隊長，能吃苦耐勞、堅毅不拔的毅力，在射箭成績表現出色，更在五年級時展露其射箭努力的成果，歷年來參加各項射箭比賽，為花蓮爭光。

▲國風國中黃詩婷同學（左）講述生命故事，縣長徐榛蔚（右）細心聆聽。

2024「總統教育獎」為鼓勵及培育學生能以順處逆，發揮人性積極面並於逆境中仍能奮發向上及樂觀進取的學習精神為選拔標準；分為大專、高中、國中、國小四組，採初審及複審二階段遴選，花蓮縣共二位學生獲獎。

徐榛蔚細心傾聽學生們的生命故事，了解他們在學習和生活中的需求，並承諾花蓮縣政府將持續挹注資源於教育扎根上，為學生們創造更好的成長環境。

