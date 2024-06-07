台南就業中心與學校合作　邀職場達人助國中學子探索職涯起點

▲台南就業中心，7日攜手和順國中辦理「提升國、高中學生就業準備力計畫」，邀請知名廣播主持人內克與台下學弟妹分享就學就業心得。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助國中生開啟自我職涯探索的起點，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，7日攜手和順國中辦理「提升國、高中學生就業準備力計畫」，邀請知名廣播主持人內克（本名吳宇軒），也是該校校友，與台下學弟妹分享國中時的追星夢如何學會研究及探討課題。

內克如何透過師長的鼓勵學會面對自己的獨特的聲音，逐漸走進廣播的領域歷程；又如何開啟廣播主持產業的新視角等話題。獲得台下近300名學弟妹們的熱烈的回饋與掌聲。

曾獲得廣播金鐘獎-企劃編撰獎的吳宇軒談及國中時期，因口說能力佳，凡有演講或口語方面的比賽皆被選派參加，但他並不喜歡自己的聲音。進入台南一中高中時期，數學成績不佳令他相當挫敗，直覺就是選文組。雖然高中師長期待他就讀法律或政治系，後因對傳播學院的認識而進入廣播電視系，覺得產業裡的人似乎符合他想成為的模樣。也在傳播學院師長的鼓勵下，開始將原先討厭的自己聲音，當作是自己獨有的特色，參與學校廣播主持節目。並聽從師長建議為增修外交系學分，提升溝通、協調、談判及關注國際關係等能力，成為日後事業基石。

走出校園，第一份工作是廣電組行政人員，從事各種行政的事物，但總覺得還是想做廣播。在經濟壓力下，透過高普考走入警察廣播電台。經新聞記者工作的歷練，開始懂得從每個故事中，揀選精華、重點、脈絡，化成文字。也因不想畫地自限，勇敢辭去公務員的身分，用斜槓的方式為電視台撰寫人物稿、做專訪，並思考為廣播人提升競爭力，從廣播、撰稿、聲音節目製作、配音、外場活動主持開枝散葉到教學或嘗試出書。最後吳宇軒鼓勵學弟妹們：「不同的階段性學習都是未來基礎，自我覺察慢慢找到自己獨特的一面，並充實專業領域。也不要害怕與眾不同，更要有自信面對自己的獨特，接受個人特質，未來面臨無數次選擇，我們都必須鼓勵自己來面對」。

▲勞動部台南就業中心就服人員為國中學子們說明未來正確的尋職時的資源及場所。

和順國中校長杜俊興上台勉勵學生，希望他們藉由他們的學長分享職涯選擇及職場現況，更加仍勇於積極學習，建立克服挑戰與困境的健全態度，找到創建個人職涯的利基點。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，透由「青年就業服務－提升國、高中學生就業準備力計畫」協助國、高中（職）學校推動校園職業輔導機制，幫助在校學生及早認識公立就業服務機構就業及職業訓練資源，建立往後正確尋職管道。而透過職人實務經驗分享，讓在校生充分感受不同階段的學習都是邁向未來更好的自己而準備，鼓勵同學保持積極的學習態度。