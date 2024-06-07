　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南就業中心與學校合作　邀職場達人助國中學子探索職涯起點

▲台南就業中心，7日攜手和順國中辦理「提升國、高中學生就業準備力計畫」，邀請知名廣播主持人內克與台下學弟妹分享就學就業心得。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南就業中心，7日攜手和順國中辦理「提升國、高中學生就業準備力計畫」，邀請知名廣播主持人內克與台下學弟妹分享就學就業心得。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助國中生開啟自我職涯探索的起點，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，7日攜手和順國中辦理「提升國、高中學生就業準備力計畫」，邀請知名廣播主持人內克（本名吳宇軒），也是該校校友，與台下學弟妹分享國中時的追星夢如何學會研究及探討課題。

內克如何透過師長的鼓勵學會面對自己的獨特的聲音，逐漸走進廣播的領域歷程；又如何開啟廣播主持產業的新視角等話題。獲得台下近300名學弟妹們的熱烈的回饋與掌聲。

曾獲得廣播金鐘獎-企劃編撰獎的吳宇軒談及國中時期，因口說能力佳，凡有演講或口語方面的比賽皆被選派參加，但他並不喜歡自己的聲音。進入台南一中高中時期，數學成績不佳令他相當挫敗，直覺就是選文組。雖然高中師長期待他就讀法律或政治系，後因對傳播學院的認識而進入廣播電視系，覺得產業裡的人似乎符合他想成為的模樣。也在傳播學院師長的鼓勵下，開始將原先討厭的自己聲音，當作是自己獨有的特色，參與學校廣播主持節目。並聽從師長建議為增修外交系學分，提升溝通、協調、談判及關注國際關係等能力，成為日後事業基石。

▲台南就業中心，7日攜手和順國中辦理「提升國、高中學生就業準備力計畫」，邀請知名廣播主持人內克與台下學弟妹分享就學就業心得。（圖／記者林東良翻攝，下同）

走出校園，第一份工作是廣電組行政人員，從事各種行政的事物，但總覺得還是想做廣播。在經濟壓力下，透過高普考走入警察廣播電台。經新聞記者工作的歷練，開始懂得從每個故事中，揀選精華、重點、脈絡，化成文字。也因不想畫地自限，勇敢辭去公務員的身分，用斜槓的方式為電視台撰寫人物稿、做專訪，並思考為廣播人提升競爭力，從廣播、撰稿、聲音節目製作、配音、外場活動主持開枝散葉到教學或嘗試出書。最後吳宇軒鼓勵學弟妹們：「不同的階段性學習都是未來基礎，自我覺察慢慢找到自己獨特的一面，並充實專業領域。也不要害怕與眾不同，更要有自信面對自己的獨特，接受個人特質，未來面臨無數次選擇，我們都必須鼓勵自己來面對」。

▲台南就業中心，7日攜手和順國中辦理「提升國、高中學生就業準備力計畫」，邀請知名廣播主持人內克與台下學弟妹分享就學就業心得。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部台南就業中心就服人員為國中學子們說明未來正確的尋職時的資源及場所。

和順國中校長杜俊興上台勉勵學生，希望他們藉由他們的學長分享職涯選擇及職場現況，更加仍勇於積極學習，建立克服挑戰與困境的健全態度，找到創建個人職涯的利基點。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，透由「青年就業服務－提升國、高中學生就業準備力計畫」協助國、高中（職）學校推動校園職業輔導機制，幫助在校學生及早認識公立就業服務機構就業及職業訓練資源，建立往後正確尋職管道。而透過職人實務經驗分享，讓在校生充分感受不同階段的學習都是邁向未來更好的自己而準備，鼓勵同學保持積極的學習態度。

ET快訊
蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過
2歲男童趴蓄水池溺斃！　媽心碎爆哭「我在廚房煮飯」
「黃仁勳美食地圖」官方版來了！　18間餐廳小吃一次看
「小女友的體驗」男女半套ing　遭破門逮人照片曝
獨／白雲伸援手！　願助唐治平負擔喪葬費用
罵黃捷「破X裝在室」！　保險男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

台南就業中心與學校合作　邀職場達人助國中學子探索職涯起點

屏東縣府檢驗中心推「農漁產品檢驗專案」　提升競爭力

連日雨勢重創血庫　南部醫療用血告急亟需捐血幫助

創立近200年！金門存德中藥房慶端午　「祖傳香料」香包免費送

2024桃園閩南文化節　六大主題活動8日起陸續登場

桃園5學子　榮獲台新青少年志工菁英獎

歡慶唐老鴨90周年　Xpark即起開賣主題特展套票

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

台南就業中心與學校合作　邀職場達人助國中學子探索職涯起點

屏東縣府檢驗中心推「農漁產品檢驗專案」　提升競爭力

連日雨勢重創血庫　南部醫療用血告急亟需捐血幫助

創立近200年！金門存德中藥房慶端午　「祖傳香料」香包免費送

2024桃園閩南文化節　六大主題活動8日起陸續登場

桃園5學子　榮獲台新青少年志工菁英獎

歡慶唐老鴨90周年　Xpark即起開賣主題特展套票

高雄搶設算力中心　輝達宅3字頭可入手

行政院對國會改革法提覆議　柯文哲：像政治口號不會有實質討論

陸晶片龍頭中芯擺脫對外依賴　國產半導體設備納入生產線

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

黑白汪汪隊出動！金門加重打擊毒品　超萌緝毒犬助陣機場安檢

小米618推86吋電視3.8萬元帶回家　手持掛燙機新品600元有找

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

黃仁勳如搖滾巨星！BBC關注「仁來瘋」　招牌皮衣藏魅力關鍵

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

地方熱門新聞

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

桃園閩南文化節　六大主題活動8日起登場　

南投縣發放社福機構關懷院民75.6萬元端節慰問金

慈濟志工送粽慰勞...草屯警方回贈防詐香包

金門存德中藥房慶端午　「祖傳香料」香包免費送

歡慶唐老鴨90周年　Xpark開賣主題特展套票

桃園5學子　榮獲台新青少年志工菁英獎

桃管處　慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節

桃園與美國聖郡　共商再生能源相關合作

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

收到2萬多電信欠費信函　她警覺先問派出所

連日雨勢重創血庫南部醫療用血告急

南投市長夫人捐百萬敬邀　白沙屯媽明年9月贊境

更多熱門

相關新聞

台南長女餐科生端午秀廚藝　

台南長女餐科生端午秀廚藝　

112學年度即將結束，適逢端午佳節，台南市長榮女中餐旅群科學生，也一展在校所學，除了辦理感恩餐會，以BUFFET形式，邀請教職員及家長品嘗各國餐點，也特別學包肉粽，並以南部粽、北部粽不同的烹調方式分別製作，一次滿足師長們兩種口感。

酒酒笑容滿面散步　曾登日本節目

酒酒笑容滿面散步　曾登日本節目

台南永康就業中心超過400個職缺等你來挑戰

台南永康就業中心超過400個職缺等你來挑戰

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

台南新光三越前撞死女騎士！　21歲肇逃司機抓到了

台南新光三越前撞死女騎士！　21歲肇逃司機抓到了

關鍵字：

台南就業職場達人國中學子探索職涯

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面