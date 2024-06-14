結縭10年丈夫罹癌！妻傷心過度「心碎而死」　他3天後也走了

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一對夫妻結縭近10年，將彼此視為靈魂伴侶，丈夫卻因癌症病情急速惡化，即將不久於人世，令妻子悲痛不已，害怕未來一個人的生活，竟因太過心碎而死，3天後丈夫也病逝，身後留下一個女兒。

綜合《太陽報》，57歲的韋恩和54歲的雪倫．丹恩（Wayne and Sharon Dann）近10年前結婚，韋恩去年10月接受癌症放射治療，發現癌細胞已擴散到肺部，需要進行手術，卻無法成功切除，今年2月又診斷出罕見的惡性肉瘤，會在骨骼及結締組織中生長。

3月本該開始化療時，韋恩因病情突然惡化緊急送醫，而雪倫連續6天不吃不喝，不肯離開病床邊一步。她29歲的女兒艾麗（Ellie Steward）提到，母親害怕未來的生活中沒有韋恩，為此寢食難安。

就在韋恩病逝前3天，艾麗接到母親打來的電話，當時母親已經呼吸困難，緊急送醫後診斷為壓力性心肌症，也就是俗稱的「心碎症候群」，是一種因突然遭受龐大壓力引發的罕見心臟疾病，會快速削弱心肌且危及性命。

雪倫被投以藥物進入人工昏迷狀態，但仍不幸於4月4日去世；韋恩則在3天後的4月7日病逝。艾麗形容，繼父韋恩十分幽默，和她的母親很親密，當醫師驚訝於母親的死因如此罕見，她卻不感到意外，「因為我知道媽媽有多害怕孤單」，而她也因痛失父母受到創傷，正準備接受諮商。