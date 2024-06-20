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嘉義南興國中張羿珣獲總統教育獎　黃敏惠鼓勵勇敢追夢

▲▼ 南興國中張羿珣同學榮獲2024總統教育獎 黃敏惠市長送上貼心禮物勉勵珣珣勇敢追夢 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 南興國中張羿珣同學榮獲2024總統教育獎 黃敏惠市長送上貼心禮物勉勵珣珣勇敢追夢 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南興國中恭賀張羿珣同學獲頒2024總統教育獎，總統教育奬以奮發向上、不畏困境、熱愛生命的學習精神為選拔標準。張羿珣同學因意外造成頸部以下癱瘓，雖生活上有諸多不方便，但學習過程展現旺盛學習動力與奮發向上生命形象，不減熱情活出精彩。嘉義市長黃敏惠今(20)日上午特別到校送上祝福，聽聞羿珣喜歡動漫，未來想當畫家，也特別為她送上繪圖工具書，勉勵羿珣勇敢追夢。

▲▼ 南興國中張羿珣同學榮獲2024總統教育獎 黃敏惠市長送上貼心禮物勉勵珣珣勇敢追夢 。（圖／嘉義市政府提供）

自珣珣入學幼兒園起，到珣珣就讀小學、國中，黃敏惠市長一路見證陪伴珣珣的成長，並為珣珣的認真向學送上祝福與勉勵。黃敏惠市長回憶起珣珣成長的每個階段，都展現了滿溢的生命熱情，看到珣珣能在全國推薦的410位總統教育奬候選人中脫穎而出，深深為珣珣克服不便、面對挑戰的毅力感動。

黃敏惠市長感謝市府教育團隊與珣珣身邊同學、家人的關懷支持，並輔以科技教具讓珣珣能夠更加多元的探索這個世界；期待珣珣以生命影響生命，鼓舞更多人。嘉義市重視每一位孩子，希望所有的孩子都能藉由教育展現生命能量，展現自己的精采。

張羿珣同學是一位重度殘障生，平時必須仰賴呼吸器維生，即使生活中有諸多不便，她仍堅持天天到校上課，並在放學後繼續參加課後輔導，手腳雖不方便，但用嘴叼「嘴控筆」寫字，認真完成每項作業。在課堂上踴躍與老師、同學互動，且上課專心，不讓自己因為身體的限制，就向命運低頭，求學期間積極參與班級的各項活動，展現出非凡的毅力，不論面對多大的挑戰，她總是以微笑回應，是生命教育的最佳典範。

▲▼ 南興國中張羿珣同學榮獲2024總統教育獎 黃敏惠市長送上貼心禮物勉勵珣珣勇敢追夢 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處郭添財處長表示，嘉義市推動融合教育為學生創造一個更加包容與平等學習環境，在市府和學校的共同努力下，為每個孩子打開更廣闊的天地，讓每個孩子都有屬於自己的舞台，譜寫出精采的生命故事。每一個獲獎的孩子背後都有一段激勵人心的生命故事，期望透過這些秉持正面積極、面對各種生活挑戰的生命教育故事，傳遞給社會大眾正向力量。

▲▼ 南興國中張羿珣同學榮獲2024總統教育獎 黃敏惠市長送上貼心禮物勉勵珣珣勇敢追夢 。（圖／嘉義市政府提供）

張羿珣同學表示，很開心可以得到2024年的總統教育獎，我想感謝市長媽媽親自來學校給我鼓勵，10年來不斷的關心我的學習，謝謝市長媽媽與市府的用心。也謝謝南興國中的柯校長、主任們、老師們，謝謝你們把我當成正常的孩子一樣，與同學一起學習，謝謝我的同學對我的照顧與包容，我一直不善於表達，但跟你們當同學我真的很開心。最後我想謝謝媽媽、家人以及薇妮的陪伴，謝謝你們10年來風雨無阻支持我就學，陪伴我完成許多挑戰，還有平時的起居照護，你們都辛苦了。未來我會將部分獎金捐出來給南興國中與以前就讀的宣信國小的教育儲蓄戶，除了感謝學校給我的教導以外，希望透過自己小小的力量，來幫助更多的人。

南興國中柯博議校長表示，感謝市長與市府教育處對於本校特教生的支持與協助，羿珣在人生的道路上，展現了無比的毅力。學校也根據她的學習需求，提供了數學的抽離課程與輔助科技的1對1特需課程，雖然羿珣只能使用輔助工具緩慢完成作業，但她總是努力堅持把所有的作業完成，這些成果都是對羿珣對自己的堅持與肯定，不斷實踐她奮發向上的力量。

 
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