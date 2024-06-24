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打1劑擋10年！帶狀皰疹痊癒仍會復發　花蓮開放免費接種疫苗

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂舉行「花蓮縣帶狀疱疹疫苗接種記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府於縣府大禮堂舉行「花蓮縣帶狀疱疹疫苗接種記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府重視長者健康，全國唯一連續四年推動帶狀疱疹病毒疫苗計畫，24日於縣府大禮堂舉行「花蓮縣帶狀疱疹疫苗接種記者會」，縣長徐榛蔚提醒鄉親，從6月19日起開放符合接種條件鄉親至13鄉鎮市衛生所預約接種，讓更多的長者能夠受到保護，減少患病的風險。

徐榛蔚表示，感謝衛生局長朱家祥從2021年開始啟動為期4年的「帶狀疱疹疫苗接種計畫」，截至去年已有9,000人受惠，今年預計可累積12,000人接種疫苗，減少患者的痛苦和相關併發症的風險，呼籲今年符合接種條件還沒接種疫苗的鄉親，儘快預約施打，儘早獲得保護力。

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂舉行「花蓮縣帶狀疱疹疫苗接種記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚呼籲符合接種條件還沒接種疫苗的鄉親，儘快預約施打疫苗獲得保護力。

花蓮縣衛生局指出，65歲以上帶狀疱疹發生率約11.8%，年紀越大且伴有慢性疾病，罹患帶狀疱疹的風險越高，除維持正常的作息和提升免疫力外，接種帶狀疱疹病毒疫苗是重要的預防措施，帶狀疱疹疫苗一劑可提供長達約10年的保護。

帶狀疱疹是由水痘病毒引起的疾病，一旦感染水痘病毒並痊癒，病毒仍潛伏於脊神經節內，當免疫力低下或作息不正常時，病毒可能復發成帶狀疱疹，帶狀疱疹除了皮膚上明顯的紅疹、水泡，預後的神經痛症狀，更是椎心刺骨的疼痛、甚至晚上出現夜不能寢的狀況，這種疼痛可以持續數個月甚至數年，對患者的生活品質造成嚴重影響。

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂舉行「花蓮縣帶狀疱疹疫苗接種記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮衛生局提醒鄉親自主防疫及平日預防很重要，如保持充足睡眠、均衡飲食、適度運動和減少壓力等，另外接種疫苗也可以有效預防帶狀疱疹，減少患者的痛苦和相關併發症的風險。

花蓮今年帶狀疱疹疫苗接種對象為設籍本縣50歲以上中低收入戶／低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有慢性病長者，可至13鄉鎮巿衛生所預約接種，接種當天請攜帶健保卡、身份證（驗完歸還）、身分證正反面影本及中低或低收證明、慢性病處方箋或相關證明文件，另提醒若為55歲至64歲原住民請攜帶戶口名簿或戶籍謄本影本。

相關問題請洽詢13鄉鎮巿衛生所。

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