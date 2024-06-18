花蓮首例本土日本腦炎！6旬男發病就醫確診　籲接種疫苗預防

▲衛生局派員至個案居住地周邊懸掛捕蚊燈及誘捕病媒蚊等防治措施。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣今年出現首例本土日本腦炎確診病例，居住花蓮市60多歲男性， 6月5日因寒顫、發燒及意識改變等症狀至醫院就醫採檢通報，6月14日研判為本土確定病例，目前住院治療中。個案平日活動地點附近有疑似高風險場域，衛生單位已至個案居住地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強當地民眾衛教宣導。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，衛生局接獲通報後展開相關疫情調查，個案近期無國內外旅遊史，也無日本腦炎疫苗接種史，平日活動地點以住家周圍為主，防疫人員已至個案居住地周邊懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，同時加強附近民眾衛教宣導及適齡幼兒疫苗催注。

依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，國內今年截至6月17日，國內已有6例日本腦炎確定病例，其中高雄市3例，嘉義縣1例，屏東縣1例及花蓮縣1例。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，約百分之一的病患會有臨床症狀，最常見為急性腦炎，會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。





朱家祥進一步表示，日本腦炎流行期為5至10月，其中6至7月為流行高峰，傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，民眾應儘量避免在這些時段於病媒蚊高風險環境附近活動，若無法避免，建議應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，減少被叮咬的機會。

花蓮縣衛生局提醒民眾，接種日本腦炎疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，幼兒一般接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。家中若有尚未完成日本腦炎疫苗接種之適齡兒童，請儘速帶至衛生所或合約醫療機構完成疫苗接種。日本腦炎相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），國內免費防疫專線1922或撥花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。

