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大陸 大陸焦點 特派現場

外媒指美軍抹黑中國疫苗　科興：汙名化後果嚴重

▲▼科興疫苗。（圖／CFP）

▲科興疫苗。（圖／CFP）

文／中央社台北16日電

路透社14日報導指美軍在COVID-19疫情期間向菲律賓民眾發起秘密行動，目的是汙衊中國科興疫苗。科興回應，汙名化疫苗會產生一系列嚴重後果，包括社會恐慌及公共衛生信任危機等，並籲各界應專注在自身領域。

路透社調查報導，美國軍方這場行動目的是散播懷疑，讓人不信任中國疫苗安全和效力，以及中國所提供其他能拯救生命的援助。美軍透過冒充菲律賓人的網路假帳號，貼文批評口罩、篩檢器具和科興疫苗的品質，形成一波反疫苗運動。

科興新聞發言人袁幽薇15日獨家回應中國媒體「環球時報」，表示污名化疫苗會產生一系列極其嚴重的後果，例如降低疫苗接種率、疾病爆發和流行、社會恐慌和不安、科學和公共衛生信任危機等，「歷史上也有人對疫苗進行過錯誤的攻擊，這造成過巨大的災難。」

袁幽薇說明，科興是一家專業性的公司，目標就是為人類消除疾病提供疫苗。各行各業都應專注做好自己專業領域的事情，這才是正確的態度。

▲▼中國科興疫苗。（圖／CFP）

中媒指出，公開報導顯示，科興疫苗是疫情期間菲律賓民眾最早能接種的一批疫苗，2021年2月，中國援助菲律賓首批60萬劑科興疫苗抵達馬尼拉，是菲律賓自疫情爆發以來接收的首批疫苗。

路透社研判，美軍抹黑中國疫苗行動始於2020年春季，並擴及東南亞以外地區，於2021年中結束，這場行動是在前總統川普執政時期啟動，到現任總統拜登上任幾個月後都還持續執行；拜登政府於2021年春季才下令禁止相關行動，包括抹黑競爭對手製造的疫苗，五角大廈也展開內部審查。

五角大廈稱抹黑中國疫苗是回應中國散播有關疫情起源的錯誤資訊。COVID-19最早於2019年底在中國出現，但2020年3月，有中方官員稱病毒有可能是疫情爆發前到武漢參加軍事運動競賽的美軍帶到中國，還暗示病毒可能源於美國馬里蘭州的陸軍研究設施。

中國外交部在回覆路透社的電郵裡表示，中方向來認為美國政府操控社群媒體並散播錯誤資訊。

菲律賓衛生部發言人則說：「路透社發現的結果值得涉事國家有關當局瞭解及調查」。

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