　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國也吵新冠疫苗！輝瑞又遭1州提告「隱匿風險」　AZ全球下架

▲▼輝瑞BNT、嬌生、AZ、Sputnik疫苗示意圖。（圖／路透）

▲新冠疫情帶動全球疫苗研究與發展，左起為AZ、輝瑞BNT、嬌生、Sputnik V疫苗示意圖。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）數年前曾引發全球恐慌，疫苗發明與普及後，各國才逐漸從疫情中復甦。然而，總部位於美國紐約的疫苗製造商輝瑞（Pfizer）本周遭到堪薩斯州地方政府提告，認為輝瑞在疫苗風險及有效性方面隱瞞與誤導大眾。另外，AZ疫苗也於今年5月份宣布因商業考量在全球回收下架。

根據路透社報導，美國堪薩斯州17日向托馬斯郡（Thomas County）地方法院提起訴訟，指控輝瑞藥廠2021年初推出輝瑞疫苗不久後，就隱瞞了與妊娠相關併發症（包含流產）、心臟內部和周圍炎症（即心肌炎與心包膜炎）的證據，違反了《堪薩斯州消費者保護法》。

▲▼輝瑞。（圖／路透）

▲輝瑞遭到堪薩斯州提告。（圖／路透）

長達69頁訴狀中，堪薩斯州認為輝瑞不該在明知道疫苗與「嚴重不良事件」有關的情況下，仍宣傳疫苗是安全有效的。

堪薩斯州檢察長、共和黨人柯巴奇（Kris Kobach）聲明指出，「輝瑞公司在美國人需要真相的時候，針對他們的疫苗發表了多次誤導性聲明，欺騙大眾。」他還稱，輝瑞透過「虛假陳述」在短短2年內獲取約750億美元的破紀錄營收，「數百萬堪薩斯人聽到了輝瑞對其COVID-19疫苗的虛假陳述」。

▲▼疫苗,輝瑞。（圖／路透）

▲輝瑞認為自家公司並未發表虛假言論。（圖／路透）

對此，輝瑞發表聲明回應，認為這起訴訟並無法源依據，「輝瑞公司對旗下新冠病毒疫苗的陳述準確，且有科學根據」。報導稱，與輝瑞合作的德國生技公司BioNTech（BNT）並非本案被告。此前，德州檢察長2023年也曾對輝瑞提出類似訴訟，但案件仍在審理中。

▲▼新冠疫苗,莫德納,輝瑞,AZ。（圖／路透）

▲AZ疫苗（右）正在從全球回收下架，主因與疫苗需求量減少有關。（圖／路透）

另一家疫苗大廠，阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）近期也發表重大決策。在5月7日歐盟委員會宣布AZ疫苗不再被批准使用後，阿斯特捷利康宣布回收下架所有AZ疫苗，原因是疫苗需求降低，出於商業考量決定撤回產品。

BBC報導稱，AZ疫苗是一款腺病毒載體疫苗，在2020年11月曾被譽為「世界疫苗」價格比其他新冠疫苗便宜許多，也更容易儲存，英國最初冀望透過AZ疫苗擺脫疫情封城。根據獨立統計顯示，AZ疫苗投入使用的第一年就在全球範圍接種約25億劑，挽救了650多萬人的生命。

▲▼ 英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）新冠疫苗。（圖／路透）

▲時任英國首相強生（Boris Johnson）也在2021年親自接種AZ疫苗。（圖／路透）

儘管2021年2月左右開始出現與罕見血栓風險相關的不良事件報導，然而，歐洲藥品管理局與世界衛生組織都認為，AZ疫苗的好處仍遠大於風險。

不過，輝瑞與莫德納（Moderna）兩款mRNA疫苗，在製造技術上有更高的安全性和有效性，也更容易進行配方更新，加上如今已經克服冷鏈儲存問題，在低收入國家也能接種。報導指出，也許對於AZ疫苗而言，它的時代確實已經過去了，但它仍然是一款安全有效且幫助全球大多數國家因應新冠疫情大流行的關鍵疫苗。

ET快訊
小黑蚊攻擊！短褲妹雙腿「129個包」...網嚇爆：吃到飽
「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相怒：不再信台灣文創
快訊／爽收「3命詐團」賓士、現金　超貪所長重判12年半
女友被判關25個月！　李龍基嘶吼痛哭：一定會等她
黑心店門口將貼「警訊」！　台中這家恐成首例
「青鳥」冒大雷雨聚集立院　現場畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬中免簽後「陸客暴增」　隨地吐痰等不文明行為遭詬病

美國也吵新冠疫苗！輝瑞又遭1州提告「隱匿風險」　AZ全球下架

俄副外長：與盟友談部署長程武器　亞洲拉美皆有

拜登賦非法移民新身分！50萬追夢人將成美公民　川普揚言上任要撕毀

希臘貨輪遭葉門反抗軍擊沉！紅海危機以來第2艘　1船員仍失蹤

莽男酒駕撞飛行人！副駕載「整條斷臂」一路狂飆　車內全是血跡

宿舍淋浴間太窄！女大生乳環意外勾到門　「乳頭被撕成兩半」

男友揪2人硬上！法12歲少女遭3男集體性侵　犯嫌最大僅14歲

中國大媽遊濟州島　放任兒子街上「脫褲拉屎」！韓國民眾崩潰喊噁

輝達市值破3.3兆美元稱王！　6大驚人紀錄曝光

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

國道聯結車爆胎連撞2車　小黃慘遭夾擊車變廢鐵

馬中免簽後「陸客暴增」　隨地吐痰等不文明行為遭詬病

美國也吵新冠疫苗！輝瑞又遭1州提告「隱匿風險」　AZ全球下架

俄副外長：與盟友談部署長程武器　亞洲拉美皆有

拜登賦非法移民新身分！50萬追夢人將成美公民　川普揚言上任要撕毀

希臘貨輪遭葉門反抗軍擊沉！紅海危機以來第2艘　1船員仍失蹤

莽男酒駕撞飛行人！副駕載「整條斷臂」一路狂飆　車內全是血跡

宿舍淋浴間太窄！女大生乳環意外勾到門　「乳頭被撕成兩半」

男友揪2人硬上！法12歲少女遭3男集體性侵　犯嫌最大僅14歲

中國大媽遊濟州島　放任兒子街上「脫褲拉屎」！韓國民眾崩潰喊噁

輝達市值破3.3兆美元稱王！　6大驚人紀錄曝光

馬中免簽後「陸客暴增」　隨地吐痰等不文明行為遭詬病

【柯南30周年展】7月台灣開跑　六大展區搶先看、還有小蘭髮箍

「桃園-芽莊」包機9／4首航！3hrs直抵東方夏威夷　免3萬元住5星

台鋼雄鷹挑戰隊史最長7連勝　哈瑪星先發對決魔神樂

巴黎男裝周 ／ 孔劉拎Speedy包超好看、劉以豪戴水手帽登《WWD》IG　LV秀讓男神齊聚　

部隊、宗教團體也要來立院備詢　5部長認基層憂心：這幾天電話不斷

桃園男檢舉違停　竟趴在引擎蓋上阻離去！車主怒：你要怎樣啦

東京必去3間水族館！看企鵝在空中游泳　巨型水槽看花火燈光秀

中華電信祭237萬獎金助新創團隊培育　郭水義：結合5G、AI應用

內部對話曝！戳破高虹安謊言　工務處長認球場7包土「不知放哪了」

真理褲妹拉扯開槍男畫面曝！不捨前女友受委屈　現任嚇壞躲屋內

國際熱門新聞

正妹擠奶器教學影片　近800萬人觀看

女練習倒車意外加速　朋友面前衝下懸崖

女兒搭車被綁架性侵　勇爸親自出馬射爆司機

以色列、黎巴嫩恐爆「全面戰爭」！　1支挑釁影片加劇緊張

人夫懷疑老婆亂倫親爸　她崩潰想離婚

羽生結弦被爆假離婚　僅105天超短命

破千例！日本致命「食人菌」感染再創新高

即／普丁、金正恩正式會晤！歡迎典禮畫面曝

美參院大頭烤肉「踩到美國人底線」　父親節PO照被嗆爆

中國海警打傷7菲律賓士兵！　菲媒控：強奪武器還害1人斷指

英凱特王妃公開露面前保密到家！　身體不適Plan B曝光

聖城麥加高溫51°C　逾550朝聖者活活熱死

女大生洗澡意外勾到門　乳頭被撕成兩半

女搭機行李遺失！用蘋果AirTag追5天找到了

更多熱門

相關新聞

拜登賦非法移民新身分　川普：上任將撕毀

拜登賦非法移民新身分　川普：上任將撕毀

美國總統拜登18日宣布新政策，約50萬無證配偶可望成為公民。但共和黨對手川普曾說一上任就要大規模遣返非法移民，今再加碼要撕毀拜登的「非法特赦」。離選舉不到5個月，兩人為移民政策交鋒。

莽男酒駕撞飛行人！載整條斷臂一路狂飆

莽男酒駕撞飛行人！載整條斷臂一路狂飆

女搭機行李遺失！用蘋果AirTag追5天找到了

女搭機行李遺失！用蘋果AirTag追5天找到了

美軍偷赴俄國私會女友！被控盜竊謀殺判3年

美軍偷赴俄國私會女友！被控盜竊謀殺判3年

美房東槍殺房客一家4口　焚屍燒到剩骨頭

美房東槍殺房客一家4口　焚屍燒到剩骨頭

關鍵字：

疫苗輝瑞AZ訴訟AZ下架新冠疫苗AZ疫苗輝瑞疫苗堪薩斯州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

蔡阿嘎老婆哭哭！

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔：陳曉一心想離婚

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

挖到遺跡停工！台積電回應了

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎也受罰」！嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰

警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面