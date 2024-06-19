美國也吵新冠疫苗！輝瑞又遭1州提告「隱匿風險」　AZ全球下架

▲新冠疫情帶動全球疫苗研究與發展，左起為AZ、輝瑞BNT、嬌生、Sputnik V疫苗示意圖。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）數年前曾引發全球恐慌，疫苗發明與普及後，各國才逐漸從疫情中復甦。然而，總部位於美國紐約的疫苗製造商輝瑞（Pfizer）本周遭到堪薩斯州地方政府提告，認為輝瑞在疫苗風險及有效性方面隱瞞與誤導大眾。另外，AZ疫苗也於今年5月份宣布因商業考量在全球回收下架。

根據路透社報導，美國堪薩斯州17日向托馬斯郡（Thomas County）地方法院提起訴訟，指控輝瑞藥廠2021年初推出輝瑞疫苗不久後，就隱瞞了與妊娠相關併發症（包含流產）、心臟內部和周圍炎症（即心肌炎與心包膜炎）的證據，違反了《堪薩斯州消費者保護法》。

▲輝瑞遭到堪薩斯州提告。（圖／路透）

長達69頁訴狀中，堪薩斯州認為輝瑞不該在明知道疫苗與「嚴重不良事件」有關的情況下，仍宣傳疫苗是安全有效的。

堪薩斯州檢察長、共和黨人柯巴奇（Kris Kobach）聲明指出，「輝瑞公司在美國人需要真相的時候，針對他們的疫苗發表了多次誤導性聲明，欺騙大眾。」他還稱，輝瑞透過「虛假陳述」在短短2年內獲取約750億美元的破紀錄營收，「數百萬堪薩斯人聽到了輝瑞對其COVID-19疫苗的虛假陳述」。

▲輝瑞認為自家公司並未發表虛假言論。（圖／路透）

對此，輝瑞發表聲明回應，認為這起訴訟並無法源依據，「輝瑞公司對旗下新冠病毒疫苗的陳述準確，且有科學根據」。報導稱，與輝瑞合作的德國生技公司BioNTech（BNT）並非本案被告。此前，德州檢察長2023年也曾對輝瑞提出類似訴訟，但案件仍在審理中。

▲AZ疫苗（右）正在從全球回收下架，主因與疫苗需求量減少有關。（圖／路透）

另一家疫苗大廠，阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）近期也發表重大決策。在5月7日歐盟委員會宣布AZ疫苗不再被批准使用後，阿斯特捷利康宣布回收下架所有AZ疫苗，原因是疫苗需求降低，出於商業考量決定撤回產品。

BBC報導稱，AZ疫苗是一款腺病毒載體疫苗，在2020年11月曾被譽為「世界疫苗」價格比其他新冠疫苗便宜許多，也更容易儲存，英國最初冀望透過AZ疫苗擺脫疫情封城。根據獨立統計顯示，AZ疫苗投入使用的第一年就在全球範圍接種約25億劑，挽救了650多萬人的生命。

▲時任英國首相強生（Boris Johnson）也在2021年親自接種AZ疫苗。（圖／路透）

儘管2021年2月左右開始出現與罕見血栓風險相關的不良事件報導，然而，歐洲藥品管理局與世界衛生組織都認為，AZ疫苗的好處仍遠大於風險。

不過，輝瑞與莫德納（Moderna）兩款mRNA疫苗，在製造技術上有更高的安全性和有效性，也更容易進行配方更新，加上如今已經克服冷鏈儲存問題，在低收入國家也能接種。報導指出，也許對於AZ疫苗而言，它的時代確實已經過去了，但它仍然是一款安全有效且幫助全球大多數國家因應新冠疫情大流行的關鍵疫苗。