批藍白版《財劃法》離譜　林右昌：打算永遠放棄中央執政？

▲民進黨秘書長林右昌接受媒體訪問。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨與民眾黨再聯手促《財政收支劃分法》修法，民進黨連續兩天透過社群平台質疑藍白陣營。民進黨秘書長林右昌今（12日）指出，完整配套應該至少包括「行政區劃法」草案、《地方制度法》、《財劃法》，但現在國民黨單獨將《財劃法》抽出，如此提案版本，會讓人以為「國民黨難道以後都不想在中央執政了嗎？」

林右昌今天下午說，地方自治改革是民進黨一貫主張，但完整配套修法不能將《財劃法》單切來看，而是牽涉《地制法》、「行政區劃法」、《財劃法》3項配套，還要考量國家財政在垂直分配、水平分配上，怎樣最公平、對地方發展最有利，還要能平衡城鄉發展。

林右昌直言，國民黨提出的方案試算完全不合理，這樣不完整的討論方式，令人質疑「國民黨是不是打算永遠放棄中央執政，才會提這種離譜法案？」

至於有媒體關注基隆市、新北市合併議題，林右昌回應，這不該是虛無的討論，重點是合併方案為何？是基隆變成新北的一個行政區，還是基隆整併新北部分行政區域後升格直轄市？過去他曾具體提出方案，那基隆市長謝國樑的方案是什麼？如果基隆被整併成新北的行政區，年度預算將從新台幣220億元縮水到10億元，這也必須讓市民充分了解，才能理性思辨。