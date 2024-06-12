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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

下達動員令「捍衛憲法」　賴清德：全台宣講不是為了民進黨

▲▼賴清德出席台北國際電腦展。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨主席暨總統賴清德今天下達動員令。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

國會職權修法引發朝野論述戰，民進黨本周將啟動「反擴權護民主」全台宣講行動。身兼民進黨主席的總統賴清德今（12日）在中常會下達「動員令」，他表示，請所有中常委堅定捍衛執政黨恪守《憲法》、尊重法治的立場，「下鄉宣講行動，不是為了民主進步黨，而是為了團結台灣、深化民主」。

據轉述，賴清德今天下午在中常會表示，近來，立法院通過的《立法院職權行使法》和《刑法》等修正案，引起社會廣泛的討論與擔憂，昨天，他已經核可行政院所提的覆議案，希望立法院朝野各黨，能夠再次審視法案內容，找出合法合憲，以國家利益為優先的最大共識。

賴清德明確指出，「我也要請所有中常委，堅定捍衛執政黨恪守《憲法》、尊重法治的立場，共同守護民主憲政，爭取國人的最大支持」。

賴清德說，過去這段時間，在立法院審議法案的過程中，不只立法院外聚集成千上萬的群眾，全國各地也有大大小小的串聯活動，顯示社會大眾對相關法案的強烈關注，所以，他要肯定黨秘書長林右昌帶領的中央黨部、與地方黨部、全體黨公職，各司其職，用不同的方式，全面推動下鄉宣講行動。

賴清德強調，「下鄉宣講行動，不是為了民主進步黨，而是為了團結台灣、深化民主」，這不是政治上的對決與攻防，更不是製造衝突與對立，目的是要讓民眾了解真實、正確的資訊，搭起社會對話溝通的橋梁。

賴清德說明，意見不同者，可以面對面理性討論；意見相同者，可以互相交換彼此關心的面向；不清楚相關議題者，可以透過現場的討論，釐清法案的相關內容。他說，這正是民主社會的可貴之處，每一個人都可以表達自己的立場，在一次又一次的溝通過程中，可以再次確立台灣社會堅信的民主自由價值。

賴清德表示，「我相信，向社會大眾傳遞真實、正確的資訊，帶動整體社會的討論與對話，形成民主自由的討論風氣」。

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