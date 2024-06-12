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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡賴互信危機再起？　黃揚明爆：柯建銘突刪蔡英文對黨內叮嚀

▲▼蔡英文、賴清德互動「520總統副總統就職典禮」。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

▲前總統蔡英文、總統賴清德。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘10日拜會前總統蔡英文。會後，柯發文轉述，蔡英文對黨內的3點叮嚀，包含「黨內不分派系，堅定支持賴清德總統」，引起討論。媒體人黃揚明今（12日）爆料，柯建銘悄悄修改文中蔡英文叮嚀，實在不合邏輯。他認為，可能「賴清德不希望看到蔡英文指點江山，因此要求修改文章」，不管如何，這件事都可能引發民進黨再次的蔡賴互信危機。

黃揚明今天在臉書表示，蔡英文叮嚀提示有誤？柯建銘竟修改「挺賴聲明」。民進黨團總召柯建銘10日前往拜會前總統蔡英文，並在當晚寫出2千字長文，其中特別提及蔡英文會談最後的三點「提示及叮嚀」。

黃揚明指出，蔡英文三點叮嚀分別為，第一「黨內不分派系，堅定支持賴清德總統」、第二「黨團要高度團結，承擔責任，與卓榮泰行政院長並肩作戰」、第三「加強深化與公民團體、社會及年輕人的對話與合作」。柯建銘文中還提及，如此才能迎戰藍白不理性行為，讓台灣往前走，現在是關鍵時刻。

黃揚明爆料，柯建銘卻在11日下午悄悄修改文中提及的三點叮嚀，更改成「蔡總統也很高興，說難得來看她，也對柯個人提出叮嚀」、「很感謝蔡總統，包容過去常有不同意見，其實都是為公事，在笑聲中結束談話」等內容。

黃揚明認為，柯建銘會這樣修改文字，只有五個可能。第一「蔡英文沒說，柯過度延伸解讀，因此蔡英文抗議」、第二「蔡英文確實有說，但向柯要求勿將這段發出」、第三「賴清德不希望看到蔡英文指點江山，因此要求修改文章」、第四「柯記錯了，主動更正」、第五「王義川的膝蓋才知道」。

▼黃揚明爆料柯建銘修改蔡英文三點叮嚀。（圖／翻攝Facebook／黃揚明）

▲▼黃揚明爆料柯建銘修改蔡英文三點叮嚀。（圖／翻攝Facebook／黃揚明）

黃揚明強調，不論哪種可能，柯建銘修改文章都可能引發民進黨內部再一次的蔡賴互信危機。柯原始發文的三點蔡英文叮嚀，最符合人設，藉由蔡英文的提醒，期盼黨內各派系能團結對外，成為領導黨團的助力，修改這段文字實在不合邏輯。

最後，黃揚明大酸，柯建銘每天掛在嘴邊的都是向在野陣營嗆聲、有種提倒閣之類的政治攻防，卻沒料到，「本能寺」可能已經失火，而且柯還離火源很近，修文之際也請多保重。

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