昔稱宣講是同溫層取暖！民眾黨也要下鄉　白委：會溫和理性表述

▲民眾黨團召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德昨核可行政院對國會改革相關修法的覆議案，藍綠將下鄉宣講較勁，黨團幹事長吳春城認為，下鄉訴求對象主要是在「同溫層」取暖，希望辦電視辯論會，但民眾黨團總召黃國昌卻爆料，未來也可能進行廟口開講。對此，吳春城12日強調，因為民進黨一直在混淆，倘若民進黨不接招電視辯論會，民眾黨就會有所因應，但會用溫和理性方式表述。

民眾黨團總召黃國昌、幹事長吳春城、立委林國城12日上午召開「國會改革未違憲，民進黨當家鬧事無底線」記者會，黃國昌針對行政院提供給立法院的函文依序做說明。吳春城表示，民進黨從國會改革推動程序之初就不斷阻擾，現在訴諸街頭，司法昭之心路人皆知，就是要動員社會仇恨，執政黨帶頭發動街頭運動，當家鬧事。

吳春城提及，不管再怎麼說，民進黨都不可能會說清楚，如果巡迴全台的宣講，過程中各黨進行動員，發生了街頭流血事件，請問這個結果誰要負責任？全世界沒有看到一個執政的執政黨會動員社會對立。

吳春城指出，當年ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）時，當年時任民進黨主席蔡英文邀前總統馬英九在「公視」展開電視辯論，而馬英九選擇接招，且行事方式都可以協調，非常坦然的態度，最後也成功促成；而當時馬蔡能夠辯論，現在賴清德是否也願意進行辯論會？賴連來國會都不來。

吳春城呼籲，不要做不負責任的街頭抗爭活動，因為當中都是跟同溫層動員、只說一方有利說法，無法呈現事情全貌，相互取暖、情緒宣洩，因此公開提出要電視辯論會，「民進黨敢不敢上電視？」

不過，由於民眾黨將舉辦廟口開講，被問到是否仍認為是互相取暖，因此不太贊成？倘若民眾黨未來真的要舉辦，如何突破同溫層？吳春城回應，呼籲大家理性、不要造成社會衝突，最重要是讓人民清楚國會改革到底怎麼回事，因為民進黨一直在混淆。

吳春城說，如果民進黨不接招，使辯論會無法成形，且一直推延立院做表決，可看出是鐵了心要為街頭來創造時間跟空間，「如果真的要這樣做，民眾黨一定會有所因應，所以在此表達出我們的聲音，但是會以溫和、理性方式表述。」但強調這是要跟全民溝通，並非創造地方民意對立跟衝突。