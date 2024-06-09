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獨／海嘯來襲！全國學生404萬人再創史低　大專生減4.5萬人最多

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯持續衝擊各級學校。根據教育部最新統計資料，112學年全台學生總數剩下404.2萬人，續創歷史新低，且比上學年又減少6.2萬人，減幅約1.5%，各級學校當中，又以大專校院減少4.5萬人最多，國小則逆向增加1.3萬人。且過去5學年共計減少28.3萬人，若和98學年時學生總數還有506.5萬人，14年來全國學生總數減少超過100萬人。但專任教師總數則不受少子化影響，逆勢成長來到30.4萬人。

少子化成為台灣國安危機，台灣面臨「生不如死」狀況。少子化海嘯也席捲全台各校園，私校停招或停辦事件頻傳。根據教育部最新統計資料，112學年各級學校學生總數剩下404.2萬人，續創歷史新低，且比上學年410.4萬人，又減少6.2萬人，減幅約1.5%。

▲▼受少子化海嘯影響，112學年全國學生總數來到404萬人，再創歷史新低。（圖／教育部提供）

▲受少子化海嘯影響，112學年全國學生總數剩下404萬人，再創歷史新低。（圖／教育部提供）

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教育部表示，112學年各級學校學生總數為404.2萬人，其中以國小學生數123.5萬人最多，其次為大專校院109.5萬人、幼兒園57.1萬人。若和上學年相比，總數共減6.2萬人，下滑1.5%，各級學校當中，又以大專校院減少4.5萬人最多，下滑比例為4.0%，主因是學士班減少4.4萬人。而在國中、高級中等學校、幼兒園部分，分別年減1.6萬人、1.0萬人、0.2萬人，國小反而增1.3萬人或1.0%。

少子化同樣影響畢業生人數。根據教育部統計，111學年全國畢業生共83.3萬人，以大專校院畢業生總數27.5萬人最多，其餘各學制的畢業生總數都不到20萬人。但和上學年相比減少1.0萬人，減幅約1.1%，各學制除國小畢業生增8千人外，其他學制都是呈現減少趨勢，其中又以大專校院減少9千人最多。

若和107學年比較，教育部表示，5學年來畢業生總數共減少12.5萬人，減幅達13.1%，其中又以高級中等學校減6.0萬人最多，減幅達25.8%，大專校院減2.6萬人居次，減幅也有8.7%。

特別的是，112學年各級學校專任教師總數反而逆勢成長，總共30.4萬人，比前一年增加約1900人，成長幅度約0.6%；在30.4萬人中，以國小教師10.1萬人最多，幼兒園教師6.2萬人居次，分別比前一年增加1278人、2084人，但在國中到大專校院都呈現減少趨勢，其中又以大專校院教師總數減少1081人最多，減幅達2.4%，也反映出目前大專校院因少子化導致停辦停招的現狀。

教育部表示，107 至112學年因龍年及鼓勵生育政策效應發酵，國小學生總數來到123.5 萬人，但之後預估隨人口預測數遞減；另幼兒園由於公共化供應量增加，所以增置專任教師人力，而國中小教師數則依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」辦理，112學年度國小學生總數較111學年度增加，進而導致國小專任教師總數成長。

▲▼受少子化影響，112學年全國學生總數剩下404萬人，再創歷史新低，但專任教師總數反而逆勢增加。（圖／教育部提供）

▲全國專任教師總數不受少子化影響，反而逆勢增加來到30.4萬人。（圖／教育部提供）

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