黃仁勳讚「有夠水啦」是什麼語言？立委要求教育部正名「台語」

▲立委陳培瑜舉出黃仁勳影片，要求教育部將「閩南語」正名為「台語」，一個月內提出相關報告。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

立法院今（6）日召開教育及文化委員會，針對「國家語言發展法」推動成效檢討，其中立委陳培瑜舉出近來超人氣輝達執行長黃仁勳，他在一段影片大讚「有夠水啦」，問各部會首長「這是什麼語言？」並表示，一直以來不能把「閩南語」正名為「台語」，要求教育部提出報告。

立委陳培瑜今日在教育及文化委員會播放一段影片，畫面中黃仁勳在發表演說時，喊了一句「有夠水啦！」陳培瑜詢問文化部長李遠「這是什麼語言？」李遠回應是「台灣台語」，而國教署署長彭富源也說是「台語」。

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不過陳培瑜說，教育部長年來的書面文字，總是稱這為「閩南語」，而非「台語」。教育部表示，由於無社會共識，課綱延伸教材暫時無法改動，並提出要文化部做研究和調查。但文化部在「國家語言發展報告」中，已經就語言學的觀點，調查過不同口音、腔調的台語，仍屬相同分類系統；而且有85%民眾都共識為「台語」。

▲文化部在「國家語言發展報告」中，已經就語言學的觀點，調查過不同口音、腔調的台語，仍屬相同分類系統。（圖／記者林育綾攝）

陳培瑜表示，「閩南語」這個名稱，是當年國民政府來台時，將台灣作為一個省延伸出來的說法；但是台灣已強調主體化多年，卻一直都沒有將「閩南語」正名為「台語」或「台灣台語」，要求教育部一個月內提出相關報告。