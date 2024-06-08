北藝大校長被控「把標案給兒子」　教育部：將到校進行行政調查

▲北藝大校長陳愷璜遭質疑將學校標案給自己兒子承攬，教育部表示將派人到校進行行政調查。（圖／翻攝VERSE IG）

記者許敏溶／台北報導

台北藝術大學校長陳愷璜因為公開「豪華辦公室」遭學生留言反諷，現在更爆出他將標案標給自己兒子，恐違反「公務人員利益衝突迴避法」，北藝大校方也已主動通報監察院。教育部今（8日）表示，已函請北藝大提供資料並據實說明，近期將派員到北藝大進行行政調查。教育部強調，校方主動通報監察院，並不影響教育部主動調查作為。

陳愷璜日前接受《VERSE》訪問，因為公開「豪華辦公室」遭學生留言百則反諷，校方當時還表示，將啟動溝通機制化解學生誤解，任何對北藝大發展有利建議，北藝大都虛心接受，但未經查證偏頗言論，校方也會保留法律追訴權。

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不過，前校長楊其文日前質疑陳愷璜，將標案標給自己兒子陳璽任承攬，恐怕違反「公務人員利益衝突迴避法」。北藝大則回應，調閱相關採購文件後發現疑涉及違反《公務人員利益衝突迴避法》，人事室在本周三（5日）已先主動以電話通報監察院，周五（6日）將相關文件依規定以密件方式限時掛號寄出。

對此，教育部指出，已經函請台北藝術大學提供資料並據實說明，近期將派員至該校進行行政調查。教育部進一步說明，本案涉及違反公職人員利益衝突迴避法相關事證，教育部將函請權責機關監察院審議，依法辦理；校方雖主動通報監察院，但並不影響教育部主動調查作為。