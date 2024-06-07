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國中會考成績今公布！上午8點開放網路查詢

▲▼國中教育會考即將登場，今天師大附中開放學生看考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲國中教育會考今天公告成績。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113年國中教育會考今（7日）上午8時在網上公告成績，學生可至國中教育會考網站國中教育會考全國試務會網站查詢自己成績。主辦單位提醒考生，若要申請複查成績及結果通知，或者補發成績通知單，申請時間從下周二（11日）到下周三（12日）的上午9時到16時，逾期不受理。

近20萬人報名的國中會考已在5月18、19日舉行，台師大心測中心也在本周二（4日）晚上公布「等級加標示與答對題數對照表」，讓考生瞭解各科「精熟（A）」、「基礎（B）」及「待加強（C）」與答對題數關係。

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根據心測中心公布的「等級加標示與答對題數對照表」，要拿A++的考生，國文、社會和自然只能錯2題；英文包含閱讀與聽力，總分100分，加權後分數98.14分以上可拿A++，數學包含非選題，加權後93.2分以上者可得A++。

▲心測中心公布國中會考答對題數對照表。（圖／翻攝國中教育會考網站）

▲心測中心公布國中會考答對題數對照表。（圖／翻攝國中教育會考網站）

隨著國中教育會考寄發成績通知單，高中免試入學招生作業也將開跑，各就學區考生可在6月21日到6月27日查詢個人序位並填志願、7月9日免試入學分發結果放榜、7月11日新生到各高中報到。

台北市華興中學校長曾騰瀧分析，今年整體試題比去年難，預估各校錄取門檻會稍微下修，建議考生免試入學可填30個志願，前5個志願最重要，一定要包含「夢幻、落點、保險」3類學校，也就是前5志願要有夢想的學校、分數落點的學校，以及安全穩上的學校等3類，而且至少填15個志願，避免意外落榜。

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