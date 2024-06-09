全國113學年18所國小停辦　創紀錄新高

▲我國再增18所國小停辦。（示意圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

隨著台灣生育逐年降低，近10年少子化衝擊已致44所國小停辦，113學年度再增18所停辦，創下歷年新高。

教育部統計處資料顯示，自103學年度至112學年度，不包括附設國小、分校分班計算，全國公私立國小共裁併44所，多集中在苗栗、南投、嘉義、屏東、台東、花蓮、澎湖，同時新增的27所國小都集中在雙北、桃園、新竹、台中及台南，城鄉差距再擴大。

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根據統計，113學年度全台停辦（含分校分班）的國小分布全國7縣市，分別為桃園市4所、苗栗縣1所、南投縣3所、台南市4所、高雄市1所、屏東縣3所、澎湖縣2所，創下台灣教育史上單學年度最多所國小停辦紀錄。

2023年生育率在六都中敬陪末座的台南市，113學年起確定停辦後營國小金砂分校、北門國小玉湖分校、六甲國小湖東分校、龍崎國小龍船分校。南投永昌國小富山分校、港源國小、鹿谷國小和雅分校3所小學，也因全校學生數只有5到11人，經評估後決定113學年起停辦。

國境之南的屏東縣，位處市區的凌雲國小人數足夠，但考量未來與屏科實踐高級中學學制重複、學生來源重疊決議停辦外，內埔鄉僑智國小、高樹鄉舊寮國小都因為全校總人數低於50人，進入裁併評估。

澎湖縣竹灣國小則因工作機會少、人口老化嚴重，學生只有4個人，因此將整併為池東國小竹灣分班，學生在原址上課，到114學年度起停辦，正式併入池東國小，該校學區則轉為自由學區。