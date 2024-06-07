　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

親人赴美參加畢典車禍擔千萬醫藥費　顧立雄：全力協助台灣畢業生　

記者杜冠霖／台北報導

我國空軍官校公費留學生徐皓明，5月在科羅拉多的美國空軍官校畢業，邀請久未謀面的外婆及母親赴美參加畢業典禮，兩人卻在參加畢典途中遇到重大車禍身受重傷，且徐生家境清寒，難以負擔龐大醫療費用陷入困境。對此，國防部長顧立雄今（7日）受訪時表示，好消息是媽媽跟外婆狀況穩定，目前正在幫忙募集醫療費用，會盡最大努力協助跟幫忙。

▲▼新任國防部長顧立雄 外交及國防委員會 立法院 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新任國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

航太作家王立楨在臉書揭露，徐皓明幾年前拿到公費留學名額，也曾代表優秀畢業生前往美國西點軍校做交流。原定在今年五月底畢業，然而就在他的母親及外祖母由台灣前來參加他畢業典禮時，一場車禍讓徐皓明的母親和外婆身受重傷，他的母親和外婆因為頸椎受傷開刀，頸部以下都不能動。

而目前評估，在當地初步醫療費用估計要超過1百萬美元，但徐生家境清寒難負擔，航太作家王立楨就在臉書上發文希望大家能出力協助，並協助募款。

顧立雄今赴立法院院會備詢，會前接受聯訪，也有媒體詢問此事，顧立雄表示，包括在美國的空軍人員，已在第一時間加以慰問，目前主要因為醫療費比較鉅額，好消息是媽媽跟外婆狀況穩定，目前正在幫忙募集醫療費用，會盡最大努力協助，不會讓他無法支付醫療費用，會盡量努力幫忙。

ET快訊
2歲男童趴蓄水池溺斃！　媽心碎爆哭「我在廚房煮飯」
「黃仁勳美食地圖」官方版來了！　18間餐廳小吃一次看
「小女友的體驗」男女半套ing　遭破門逮人照片曝
獨／白雲伸援手！　願助唐治平負擔喪葬費用
罵黃捷「破X裝在室」！　保險男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院提國會改革法覆議　媒體人看理由1很感冒：明目張膽干預立法權

花東三案支持花東快　柯文哲：環島高鐵有點天馬行空

侯友宜許願輝達落腳新北　蔣萬安先祝生日快樂：北市會積極爭取

高金素梅嗆卓榮泰「沒證據就指控我們習近平」　比喻賴清德是希特勒

花東二案是韓國瑜願望？　吳崑玉分析背後：傅崐萁壓力大抓人墊背

大巨蛋演唱會收益「按比例捐公益」　蔣萬安：會將民眾意見納入討論

白嗆政院覆議理由造謠　柯建銘現場翻法條：看清楚自己版本好嗎？

大秀英文向黃仁勳喊話！　張嘉郡列6大雲林優勢：適合AI產業

快訊／27歲士兵打賭「泳渡基隆河」慘亡　空軍司令部回應了

「國會改革對象是國會！」　黃健豪轟：對政院哪裡窒礙難行？

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

行政院提國會改革法覆議　媒體人看理由1很感冒：明目張膽干預立法權

花東三案支持花東快　柯文哲：環島高鐵有點天馬行空

侯友宜許願輝達落腳新北　蔣萬安先祝生日快樂：北市會積極爭取

高金素梅嗆卓榮泰「沒證據就指控我們習近平」　比喻賴清德是希特勒

花東二案是韓國瑜願望？　吳崑玉分析背後：傅崐萁壓力大抓人墊背

大巨蛋演唱會收益「按比例捐公益」　蔣萬安：會將民眾意見納入討論

白嗆政院覆議理由造謠　柯建銘現場翻法條：看清楚自己版本好嗎？

大秀英文向黃仁勳喊話！　張嘉郡列6大雲林優勢：適合AI產業

快訊／27歲士兵打賭「泳渡基隆河」慘亡　空軍司令部回應了

「國會改革對象是國會！」　黃健豪轟：對政院哪裡窒礙難行？

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

黑白汪汪隊出動！金門加重打擊毒品　超萌緝毒犬助陣機場安檢

小米618推86吋電視3.8萬元帶回家　手持掛燙機新品600元有找

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

黃仁勳如搖滾巨星！BBC關注「仁來瘋」　招牌皮衣藏魅力關鍵

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

悲情金童！　唐西奇總冠軍賽首秀追平石佛神紀錄仍慘敗收場

超佛心！彰化員林知名「珍珠粽」秒殺　每顆10元46年不漲價　

會考落點「建中要34.6分、北一女33.8分」　專家曝進前5志願關鍵

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

政治熱門新聞

賴清德為何沒有接見「黃仁勳、蘇姿丰」？　他曝背後原因

台灣團赴陸1人遭留置　團員都回家後才放人

ET民調／57.3%民眾支持國會改革法案！　共4成1挺藍白立院表現

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

于北辰不忍了 ：上電視不能亂講話？ 　 為何要消滅王義川

傅崐萁稱「花東三案」拚7月闖關　柯志恩：我真的無法理解

ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現　大新竹蓋輕軌支持度破7成

64%官兵服役4～9年、平均26歲退役　「轉職困難」勸退青年從軍

平緩房價！　內政部：力拼8年百萬租屋計畫如期完成

經濟部長：2條件過關「核三延役」就會做

柯見美台商會訪問團　獲邀9月訪費城

ET民調／近九成支持大巨蛋收益按比例捐公益

黃國昌嗆：若要打假訊息　先辦卓榮泰

高金素梅嗆卓榮泰：沒證據就指控「我們習近平」

更多熱門

相關新聞

快訊／27歲士兵打賭「泳渡基隆河」慘亡　空軍司令部回應了

快訊／27歲士兵打賭「泳渡基隆河」慘亡　空軍司令部回應了

一名在空軍司令部服役的27歲江姓士兵，4日晚間11時許跟表弟說「你敢不敢泳渡基隆河」，隨後跳入水失蹤，經過約58小時搜救後，今（7日）於落水地點約1公里遠的地方找到遺體。對此，空軍司令部回應，針對本屬同仁驟逝深表不捨與遺憾，後續除全力協助家屬處理善後事宜，另賡續強化離營宣教。

媒體追問第一擊定義　顧立雄強調「自衛權」：這部分不宜對外公開

媒體追問第一擊定義　顧立雄強調「自衛權」：這部分不宜對外公開

王定宇盤點顧立雄上任　送國軍6大福利

王定宇盤點顧立雄上任　送國軍6大福利

國軍伙食費明年調增　最高月增1168元、30年未動「夜點費」也將提高

國軍伙食費明年調增　最高月增1168元、30年未動「夜點費」也將提高

分析／顧立雄起手式「消除國軍形式主義」只是小菜

分析／顧立雄起手式「消除國軍形式主義」只是小菜

關鍵字：

顧立雄國防部空軍官校畢業生負債

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面