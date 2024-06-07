親人赴美參加畢典車禍擔千萬醫藥費　顧立雄：全力協助台灣畢業生　

記者杜冠霖／台北報導

我國空軍官校公費留學生徐皓明，5月在科羅拉多的美國空軍官校畢業，邀請久未謀面的外婆及母親赴美參加畢業典禮，兩人卻在參加畢典途中遇到重大車禍身受重傷，且徐生家境清寒，難以負擔龐大醫療費用陷入困境。對此，國防部長顧立雄今（7日）受訪時表示，好消息是媽媽跟外婆狀況穩定，目前正在幫忙募集醫療費用，會盡最大努力協助跟幫忙。

▲新任國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



航太作家王立楨在臉書揭露，徐皓明幾年前拿到公費留學名額，也曾代表優秀畢業生前往美國西點軍校做交流。原定在今年五月底畢業，然而就在他的母親及外祖母由台灣前來參加他畢業典禮時，一場車禍讓徐皓明的母親和外婆身受重傷，他的母親和外婆因為頸椎受傷開刀，頸部以下都不能動。

而目前評估，在當地初步醫療費用估計要超過1百萬美元，但徐生家境清寒難負擔，航太作家王立楨就在臉書上發文希望大家能出力協助，並協助募款。

顧立雄今赴立法院院會備詢，會前接受聯訪，也有媒體詢問此事，顧立雄表示，包括在美國的空軍人員，已在第一時間加以慰問，目前主要因為醫療費比較鉅額，好消息是媽媽跟外婆狀況穩定，目前正在幫忙募集醫療費用，會盡最大努力協助，不會讓他無法支付醫療費用，會盡量努力幫忙。