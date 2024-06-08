端午返鄉國道客運旅客增3%　省公路易塞路段出爐　

▲端午連假預期有不少出遊車潮。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(8日)為端午連假首日，返鄉及出遊車潮將湧現，公路局也公布預判易塞省道和快速公路等路段，由於端午連假期間國道客運推出85折和平日優惠，昨西部國道運量增加3.2%，東部國道客運增加7.1%。

公路局公布今天易塞省公路路段，其中銜接國道快速公路部分，包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段等易塞，

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此外，主要省道幹道易塞路段，則包括台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。

以及觀光景點聯外道路，預估北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段及南部台26線墾丁路段等也會較塞，公路局建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，減少壅塞於車陣中的時間。

▲▼端午連假易塞路段。（圖／取自「公路局：公路人」臉書）

▲▼端午連假易塞路段。（圖／取自「公路局：公路人」臉書）

由於端午連假也推出國道客運85折和平日優惠等措施，公路局也協調客運業者視人潮機動增班，根據統計，昨(7)日西部國道客運共計行駛7195班次，疏運14萬2369人，疏運人數較112年同期增加3.2%；東部國道客運路線共計行駛1816班次，疏運3萬0267人，疏運人數較112年同期增加7.1%。