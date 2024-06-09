　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道上午9大地雷路段曝　國5北上車潮要午夜才紓解

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲端午連假第二天，國道預期仍有出遊車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(9日)為端午連假次日，預期仍有出遊車潮，高公局預判今上午國道將有9大易塞路段，其中國5北上車流上午11時後就會出現，可能要午夜才能紓解。

今天是端午節連假第2日，根據高公局統計，今凌晨0時到5時交通量為5.3百萬車公里，為平日年平均之1.4倍，預估今日全天交通量為112百萬車公里，截至上午8時半，全國道路況皆大致正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預判，今日上午有9大重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

今國道疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

ET快訊
獨／海嘯來襲！全國學生404萬人再創史低　大專生減4.5萬人
黃仁勳離台身影曝！愛妻滿臉笑容緊跟　1舉動網狂讚：很有教養
33億拿督千金女星「遭當街襲胸」　莊思敏氣炸還原經過：他故意
巨蟒「活人生吃」！　遭吞食畫面曝
她送急診「肺白掉了」　竟是少1習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人力缺口將達40萬！學者提2對策：擴大招收外籍生

國產辣椒入菜「不怕蘇丹紅」　農糧署：自製辣醬只要簡單3步驟

40所大學面臨退場或轉型　學者建議先瘦身：3千人以下有優勢

航空雙雄員工年薪曝！今年營收看好　學者估機票難降價

獨／海嘯來襲！全國學生404萬人再創史低　大專生減4.5萬人最多

午後雷雨旺盛「3地雨最猛」　專家：聽聞雷聲快躲室內

國道上午9大地雷路段曝　國5北上車潮要午夜才紓解

OL捷運上驚聞「妹妹腥味」　一票女生同感：擔心是自己的

診所「21：30休息卻開到凌晨」　患者狂道歉：等我！

全台變天！　今防豪雨地區曝

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

林美秀罹「後天血友病」腿腫到放血...噴出來

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

離台前被問「何時再來」　黃仁勳笑：希望是今年！

封印解除！邊佑錫變身《庫洛魔法使》小櫻　台北見面會「三段式飛吻」全場瘋掉

人力缺口將達40萬！學者提2對策：擴大招收外籍生

國產辣椒入菜「不怕蘇丹紅」　農糧署：自製辣醬只要簡單3步驟

40所大學面臨退場或轉型　學者建議先瘦身：3千人以下有優勢

航空雙雄員工年薪曝！今年營收看好　學者估機票難降價

獨／海嘯來襲！全國學生404萬人再創史低　大專生減4.5萬人最多

午後雷雨旺盛「3地雨最猛」　專家：聽聞雷聲快躲室內

國道上午9大地雷路段曝　國5北上車潮要午夜才紓解

OL捷運上驚聞「妹妹腥味」　一票女生同感：擔心是自己的

診所「21：30休息卻開到凌晨」　患者狂道歉：等我！

全台變天！　今防豪雨地區曝

人力缺口將達40萬！學者提2對策：擴大招收外籍生

國產辣椒入菜「不怕蘇丹紅」　農糧署：自製辣醬只要簡單3步驟

40所大學面臨退場或轉型　學者建議先瘦身：3千人以下有優勢

俄占領區控烏軍炸死25人　用美援海馬斯轟炸平民

3種手法＋6款定妝噴霧全解析！打造肌膚隱形防護網　底妝整天不融化卡粉

航空雙雄員工年薪曝！今年營收看好　學者估機票難降價

獨／海嘯來襲！全國學生404萬人再創史低　大專生減4.5萬人最多

午後雷雨旺盛「3地雨最猛」　專家：聽聞雷聲快躲室內

黃仁勳離台身影曝！愛妻滿臉笑容緊跟　1舉動網狂讚：很有教養

男用4招瘦成明星！曝「超有效減肥法」竟是跟營養師談戀愛、結婚

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

今全台有雨　「下最大」地區曝

診所「21：30休息卻開到凌晨」　患者狂道歉：等我！

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

全台變天！　今防豪雨地區曝

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

今彩539頭獎1注中獎　獎落桃園

回馬槍！黃仁勳離台前爆買這家肉粽店

OL捷運上驚聞「妹妹腥味」　一票女生同感：擔心是自己的

全國113學年18所國小停辦　創紀錄新高

12生肖周運勢排行榜　屬雞辛苦有代價

女大生懸賞200「幫抓蟑螂」　釣出一票勇者

她面試完突被警衛攔下！「聽1句」才知公司真面目

3生肖端午後　財運一路發

更多熱門

相關新聞

國道車潮上看1.2倍「防18處地雷路段」　好走時段出爐

國道車潮上看1.2倍「防18處地雷路段」　好走時段出爐

今(9日)端午連假第二天，預期仍有出遊車潮，國道交通量上看平常1.2倍，高公局預估國道將有18處地雷易塞路段，國5北上車流上午11時候就會出現，可能午夜24時後才能紓解，行車時間為平常7倍。

明天國道易塞路段擴大18處　國5北上行車時間飆7倍

明天國道易塞路段擴大18處　國5北上行車時間飆7倍

明後天「午後雷陣雨最強」　一圖看降雨熱區

明後天「午後雷陣雨最強」　一圖看降雨熱區

連假次日「國道客運還有逾57%空位」可搭　易塞省道出爐

連假次日「國道客運還有逾57%空位」可搭　易塞省道出爐

端午連假業者應遵守連假期出勤及工資給付規定

端午連假業者應遵守連假期出勤及工資給付規定

關鍵字：

端午連假交通塞車國道高公局易塞

讀者迴響

熱門新聞

今全台有雨　「下最大」地區曝

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」

陳天仁宿霧解放泳裝！　斜躺沙灘超兇渾圓全看光

診所「21：30休息卻開到凌晨」　患者狂道歉：等我！

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

全台變天！　今防豪雨地區曝

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

峮峮被嚇到「寬姊整個人瘦一半」！

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

今彩539頭獎1注中獎　獎落桃園

更多

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面