國道上午9大地雷路段曝　國5北上車潮要午夜才紓解

▲端午連假第二天，國道預期仍有出遊車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(9日)為端午連假次日，預期仍有出遊車潮，高公局預判今上午國道將有9大易塞路段，其中國5北上車流上午11時後就會出現，可能要午夜才能紓解。

今天是端午節連假第2日，根據高公局統計，今凌晨0時到5時交通量為5.3百萬車公里，為平日年平均之1.4倍，預估今日全天交通量為112百萬車公里，截至上午8時半，全國道路況皆大致正常。

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高公局預判，今日上午有9大重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

今國道疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。