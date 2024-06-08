明天國道易塞路段擴大18處　國5北上行車時間飆7倍

▲端午連假首日國道多起車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

明天(9日)為端午連假第二天，高公局預判明天國道易塞路段將擴大至18處，其中國5北上車流將從上午11時出現，預估午夜24時後紓解，宜蘭到坪林行車時間為平常7倍。

今(8日)端午連假首日出現不少返鄉和出遊車潮，截至下午西部國道主要壅塞路段包括國1南向仁德至路竹，國3南向中和至樹林，國5南向石碇至坪林路段，其餘路段行車大致正常。

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今下午也發生多起車禍，包括下午15時16分國3南向379公里處中寮隧道發生4輛小客車追撞事故，占用內、外線車道，15時52分排除，後方車流回堵5公里；15時30分國3南向379公里處發生2輛小客車追撞事故，車流回堵3公里；15時54分國1南向337公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於15時58分排除，造成後方車流回堵3公里。

▲端午連假首日國道多起車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

明天為端午節連續假期第2日，高公局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判明天國道有18處易塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

▲端午國道疏運措施。（圖／高公局提供）

明天國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。