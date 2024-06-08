明後天「午後雷陣雨最強」　一圖看降雨熱區

▲鋒面位台灣北部海面，加上南風影響，明天部分地區午後雷陣雨較大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面在台灣北部海面滯留，同時西南風加持，明天(9日)和下周一(10日)等端午連假天氣更不穩定，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，午後各地山區、宜蘭、花蓮和大台北雨勢較大，有局部大雨，明後兩天是未來一周午後雷陣雨最大時間點。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，明後兩天端午連假期間，鋒面位台灣北部海面，加上西南風增強帶來水氣，明後天天氣更不穩定，中南部會有不定時短暫陣雨或雷雨，雨勢可能一陣一陣偶陣雨或雷雨，雨勢來時也可能有局部大雨，建議外出最好攜帶雨具，北部也有不定時短暫降雨，不過降雨沒南部那麼多，很快就過了。

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▲明日降雨預測。（圖／氣象署提供）

不過劉沛滕提醒，明後兩天午後雷陣雨的降雨強度比較強，有局部大雨以及短延時強降雨，各地都有可能發生，其中午後各地山區、宜花、大台北雨勢比較大，有局部大雨可能，山區嚴防溪水暴漲、坍方落石。

下周二後受西南風影響，劉沛滕指出，中南部有不定時降雨，但雨並非一直下，會忽然出現一陣降雨，北部跟東半部則是多雲且有點熱，也留意中午過後有午後雷陣雨，明後兩天為午後雷陣雨較大時間點，下周二過後的午後雷陣雨沒那麼大，未來一周西南風水氣多，到下個周末後，高壓增強，西南風帶來水氣稍減少，鋒面暫時會有一段時間北移遠離台灣，會不會再回來還要觀察。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，劉沛滕說明，明後兩天降雨範圍比較廣，各地高溫普遍有29到32度，下周二後為西南風型態，中南部降雨空檔或北部在中午前後有局部高溫，北部約33度，東南部下周三到下周六有局部焚風發生可能，天氣又乾又熱，高溫上看36度以上。

此外，劉沛滕提醒，端午連假到下周二金門和馬祖可能有局部霧，可能會影響航班，要留意航班異動。