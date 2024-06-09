國道車潮上看1.2倍「防18處地雷路段」　好走時段出爐

▲國道今仍有出遊車潮，預估有18處易塞路段。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

今(9日)端午連假第二天，預期仍有出遊車潮，國道交通量上看平常1.2倍，高公局預估國道將有18處地雷易塞路段，國5北上車流上午11時候就會出現，可能午夜24時後才能紓解，行車時間為平常7倍。

高公局預估今國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

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今國道也有18處易塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。