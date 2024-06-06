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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營廢考監拿不定時間　黃暐瀚：像在打假球請賴清德給說法

▲▼韓國瑜 柯建銘 立法院院會 柯建銘上主席台找韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜與民進黨總召柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

藍白近日提案廢除考監，綠營也有30名綠委提案，監察院長陳菊則回應，對三權分立理想從未改變，只要立院透過修憲程序，全力支持，但藍營卻又因「黨章是五權分立」有所忌憚。對此，媒體人黃暐瀚今（6日）表示，請藍營勇敢點，此時不推，更待何時？而綠營若不明訂時間，給人「打假球」的感覺，請黨主席賴清德，給個說法。他認為，態度最清楚的是民眾黨，難得藍綠白有共識，就請勇敢修憲廢考監。

黃暐瀚於臉書表示，如果藍綠白都支持「廢考監」，卻又因為各種理由「不肯啟動修憲廢考監」，以至於最後無法完成，那台灣的政治制度，肯定是出了什麼問題？

黃暐瀚說，監察院長陳菊5日出面宣示，支持三權分立，廢除考監院。但希望立院啟動修憲妥善廢除考監，要把權力完整外移，而不是透過凍結預算的方式，令監院無法運行。

黃暐瀚指出，藍營一直對監院「功能不彰」、「辦藍不辦綠」深感不滿，如今眼看綠白都有意願修憲廢考監，國民黨中央卻因為「黨章是五權分立」而有所忌憚。請國民黨勇敢一點，順應民意，符合需求，廢掉考監院吧。難得國會不過半，三黨有共識，此時不推，更待何時？

黃暐瀚認為，立法院不只修憲廢考監，還可以考慮一併處理「18歲公民權」與「修憲門檻過高」，甚至「總統二輪投票」的問題。綠營一向主張三權分立，陳亭妃委員也已經「第四度」提案修憲，這兩天民進黨團總召柯建銘則表示「不急」，但若不明確訂出時間，會給人一種「打假球」的感覺。請黨主席賴清德，出來說說話，這屆立委到底要不要推動修憲廢考監？民進黨的方向，給個說法。

最後，黃暐瀚總結，在這個議題上，態度最清楚的是民眾黨。主席支持，立委力推，雖然只有八票，但至少邏輯通順，既然推動國會改革讓立委手握調查權，同時將監院的權力移出，才是正辦。難得藍綠白有共識，請順應民意，勇敢修憲，廢考監吧。

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