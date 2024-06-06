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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連經濟部長都反對政府補貼台電！　王鴻薇喊刪千億特別預算

▲國民黨立委王鴻薇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台電持續虧損仰賴政府補貼，被問到是否贊成政府持續補貼虧損，連經濟部長郭智輝都明確表態不支持，台電應靠自己努力賺錢。國民黨立委王鴻薇今（6日）對此直言，行政院有一個1000億的特別預算，就是專門用來補貼台電，但經濟部長都已經說不贊成了，「如果行政院沒有撤回的話，那麼把它全部刪掉也剛好而已！」

郭智輝昨到立院經濟委員會進行上任來首次業務報告，國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，台電虧損累計3800億，包括行政院已拍板再撥補台電的1000億元，公帑已增資、撥補台電超過3000億元，未來是否再撥補？

郭智輝答詢時回應，他個人不支持政府用撥補的補助方式。對於楊瓊瓔問到是否「有政府台電不會倒」？郭智輝表示，「沒有這回事」，因為對他來說，經營一個企業就是不能虧損，台電必須靠自己努力去賺錢

王鴻薇則指出，郭智輝說他並不贊成要由政府來補貼台電，但是現在行政院其實有個特別預算送到立法院，也就是有1000億的特別預算，專門是用來補貼台電，因此對於郭智輝的說法有兩點主張。

首先，王鴻薇表示，行政院應該立刻撤回這個特別預算，如果經濟部長都不贊成，「請問一下特別預算送到立法院是來做什麼呢？」第二，如果行政院沒有撤回的話，那麼也剛好把它全部刪掉，因為連經濟部長都不贊成，所以我們刪除1000億的特別預算，也是剛好而已。

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