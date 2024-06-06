台24線沿線知名打卡景點吸引遊客　里港警端節加強交通作為

▲里港警方將於端午連假加強交通疏導及取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局於6月8日至10日端午3天連假期間，將加強轄內台24線及各重要路段及各交流道口的交通管制及疏導作業，籲請用路人遵守相關規定，確保交通安全。

里港警分局轄內台24線通往霧台鄉沿線，有谷川大橋、神山愛玉、小米甜甜圈、霧台咖啡、岩板巷及魯凱文物館等知名打卡景點及按讚美食，3天連假，預計會吸引眾多遊客前往旅遊。

交通組組長林中安指出，為確保端午連假民眾行車安全及部落居民生活品質，在通往台24線三地門鄉及霧台路段，警方將以流動測速照相取締交通違規，請民眾上山時，注意部分轉彎處速限30公里，切勿超速、跨越雙黃線及壓車轉彎式逆向超車，並且針對防汛道路及偏僻易為車聚危駕路段納入防治勤務規劃重點區域，加強巡邏稽查，以維護用路人及居民安全。

分局長温基興表示，如欲前往霧台鄉及三地門鄉的遊覽民眾，請提早出門，做好行車規劃；行車前應注意車輛檢查，切勿疲勞駕駛及酒後開車，以降低事故風險。駕車出遊時也請隨時收聽警廣及注意CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，免去停車及找車位之不便，快樂出門、平安返家。