　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台24線沿線知名打卡景點吸引遊客　里港警端節加強交通作為

▲里港警方將於端午連假加強交通疏導及取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方將於端午連假加強交通疏導及取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局於6月8日至10日端午3天連假期間，將加強轄內台24線及各重要路段及各交流道口的交通管制及疏導作業，籲請用路人遵守相關規定，確保交通安全。

▲里港警方將於端午連假加強交通疏導及取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方將於端午連假加強交通疏導及取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局轄內台24線通往霧台鄉沿線，有谷川大橋、神山愛玉、小米甜甜圈、霧台咖啡、岩板巷及魯凱文物館等知名打卡景點及按讚美食，3天連假，預計會吸引眾多遊客前往旅遊。

交通組組長林中安指出，為確保端午連假民眾行車安全及部落居民生活品質，在通往台24線三地門鄉及霧台路段，警方將以流動測速照相取締交通違規，請民眾上山時，注意部分轉彎處速限30公里，切勿超速、跨越雙黃線及壓車轉彎式逆向超車，並且針對防汛道路及偏僻易為車聚危駕路段納入防治勤務規劃重點區域，加強巡邏稽查，以維護用路人及居民安全。

分局長温基興表示，如欲前往霧台鄉及三地門鄉的遊覽民眾，請提早出門，做好行車規劃；行車前應注意車輛檢查，切勿疲勞駕駛及酒後開車，以降低事故風險。駕車出遊時也請隨時收聽警廣及注意CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，免去停車及找車位之不便，快樂出門、平安返家。

ET快訊
唐治平母淪有名無主屍！　民俗專家曝「故意不認」下場
快訊／勒斃馬國女大生！工程師哭求輕判　二審結果出爐
快訊／哨船頭公園驚見浮屍！　女漂海面上
快訊／美國96億售台F-16航材零附件　30日後生效
行政院會今討論「國會擴權法覆議」　通過後正式提出
大二生校園墜亡！陳屍大樓中庭　早起師生急報警
韓國瑜吃「韓江烤肉」！　慶生畫面曝光
快訊／股王狂飆！　噴漲375元刷4465天價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「入出國及移民法」修很大　移民署桃園站宣導保障新住民權益

催繳簡訊也有詐騙　台水：簡訊請認明發送碼111

AI換臉手法逼真　芒果王子楊哲教「聽、掛、查證」防詐3步驟

助港澳生留桃發展　桃園舉辦留台評點制講座獲好評

台24線沿線知名打卡景點吸引遊客　里港警端節加強交通作為

響應世界環境日　元智大學校園種咖啡樹...啟動綠色永續夢想

桃園青埔聯外交通更便捷　月桃路拓寬及延伸工程通車

不再六都墊底！新北特教師助理員加薪　7／1實施6成人員受惠

台南女被強制執行！工作人員一到她家「暫停業務」　還送5千慰問金

新北葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

唐治平晚間現身派出所　曝「媽媽死亡」前後經過

「入出國及移民法」修很大　移民署桃園站宣導保障新住民權益

催繳簡訊也有詐騙　台水：簡訊請認明發送碼111

AI換臉手法逼真　芒果王子楊哲教「聽、掛、查證」防詐3步驟

助港澳生留桃發展　桃園舉辦留台評點制講座獲好評

台24線沿線知名打卡景點吸引遊客　里港警端節加強交通作為

響應世界環境日　元智大學校園種咖啡樹...啟動綠色永續夢想

桃園青埔聯外交通更便捷　月桃路拓寬及延伸工程通車

不再六都墊底！新北特教師助理員加薪　7／1實施6成人員受惠

台南女被強制執行！工作人員一到她家「暫停業務」　還送5千慰問金

新北葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

「入出國及移民法」修很大　移民署桃園站宣導保障新住民權益

大專學雜費調漲「僅1校申請」　教育部退件：內容不合規定

PLG職籃總冠軍賽　公視+OTT平台加入轉播行列

日「女裝大叔」射後不理淪無頭男屍！　她殺人前還跟親爸練習SM

出國行李要注意！　地勤揭「這2習慣超母湯」：延誤機率更高

拜登政府第14度！美對台96.8億元軍售案　外交部：落實安全承諾

黃仁勳在台掀「仁來瘋」變巨星！輝達同事傻眼：在矽谷從未發生過

黃仁勳「女粉絲胸口簽名」紅到國外　外媒：沒人為庫克挺胸而出

傅崐萁花東三法　鍾東錦也不挺：這做了花蓮會被害死

東西都到了！超商取貨「可以只領其中幾件嗎」　網吐實話：很討厭

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

地方熱門新聞

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

林口觀照園產官學合力　打造無家者Showroom

考上警專屁孩狂言　不爽就開罰單

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

貨運司機體重120公斤　達文西手術成功減重30公斤

南消四大隊辦理救護複訓加強小兒急重症處置專業

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食育向下紮根

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲

桃園月桃路拓寬及延伸至福山路　完工通車

新北特教師助理員將加薪　7／1實施6成人員受惠

連假期間萬巒豬腳街將設「行人徒步區」

更多熱門

相關新聞

東港警加強取締小琉球交通違規　開出58張告發單

東港警加強取締小琉球交通違規　開出58張告發單

大批遊客湧入屏東縣小琉球，交通違規現象激增，轄區的東港警分局會同屏東監理站加強取締作業，一共開出58張罰單，其中就有52件未戴安全帽及無照駕駛6件，警方籲請民眾遵守相關交通規定，確保安全。

連6天溼答答　端午連假鋒面擺盪「雨區擴全台」

連6天溼答答　端午連假鋒面擺盪「雨區擴全台」

端午3天連假　屏東市景點交通資訊報你知

端午3天連假　屏東市景點交通資訊報你知

身分證「5」半價玩義大！遊樂園祭端午連假優惠　6月壽星免費

身分證「5」半價玩義大！遊樂園祭端午連假優惠　6月壽星免費

疏導連假車潮　屏警取締重大違規不打烊

疏導連假車潮　屏警取締重大違規不打烊

關鍵字：

里港警分局端午連假台24線取締

讀者迴響

熱門新聞

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

今全台有雨　「下最大」地區曝

即／幼獅工業區「深夜大火」傳爆炸聲

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

即／輝達首度超車蘋果！位列全球第二

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

唐治平拒認屍　可憐母恐孤獨火化

2女賣互舔性愛片竟外流　她怒告閨蜜鬧翻

即／高雄男大生校內墜樓亡！警急拉封鎖線調查

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面