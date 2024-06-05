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身分證「5」半價玩義大！遊樂園祭端午連假優惠　6月壽星免費

▲▼端午連假祭出優惠，義大遊樂世界推身分證有5，全票門票打5折。（圖／觀光署提供）

▲端午連假祭出優惠，義大遊樂世界推身分證有5，全票門票打5折。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

端午3天連假將至，配合端午節農曆5月5日，全台15家樂園優惠方案紛紛在數字5做文章，身分證有5到義大遊樂世界現場購票，899元門票直接打5折，或健保卡有5個0，享有300元優惠價，還有端午節當天生日或6月壽星享免費入園，觀光署也公布搭乘遊樂園搭配公共運輸的優惠。

觀光署指出，身分證正面有5，6月7日至10日端午節，到義大遊樂世界現場購票，原價899元的全票，直接打5折，但駕照、健保卡跟護照都不適用，民眾出發前先確認好別帶錯，團體也不適用該項優惠。

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劍湖山世界在連假推出另類立蛋，健保卡卡號中有5個蛋(5個以上的「0」)，就可以用每人299元的優惠價(原價999元，相當於打3折)，沒有0也別失望，只要是6月份壽星，整個6月份都能以低於400元價格購買門票。

▲▼觀光遊樂園推健保卡有5個「0」，入園可享299元優惠價。（圖／觀光署提供）

▲觀光遊樂園推健保卡有5個「0」，入園可享299元優惠價。（圖／觀光署提供）

小叮噹科學主題樂園的壽星優惠更殺，6月份壽星在6月8至6月10日端午3天連假來慶生，門票免費，在現場購票也可以享有門票買一送一好康。雲仙樂園祭出端午節當天壽星享有免費，6月壽星享有半價150元入園好康，優惠僅端午節1天。

6月適逢畢業季，九族文化村在端午3天連假，憑學生證，或任何考試的准考證、報名繳費單，原價800元的學生票，只要700元。若是6月份壽星，全票900元門票可省200元，特價700元，當日壽星更只要500元。

▲▼「穿學士服或校服」免門票，秀學生證、准考證享優惠。（圖／觀光署提供）

▲「穿學士服或校服」免門票，秀學生證、准考證享優惠。（圖／觀光署提供）

連假最怕塞在車陣中掃興，六福村鎖定鄉親推出回娘家優惠，設籍桃園跟新竹的民眾，端午連假期間優惠價599元(原價1199元)，新竹關西跟桃園龍潭的鄉親再下殺到399元，等於現省800元。

野柳海洋世界6月8日開始至8月31日，每逢假日就推出美食搜查線的活動，遊客先去售票口拿取美食蒐集卡，按照指示於指定地點購買3種指定美食，集滿後便可參加抽獎，有機會獲得特製獎品海洋世界環保餐具收納袋。

▲▼端午連假期間，全台16家遊樂園推出各項優惠。（圖／觀光署提供）

▲端午連假期間，全台15家樂園推出各項優惠。（圖／觀光署提供）

各大樂園也推出公共運輸優惠，麗寶樂園提供免費接駁車，小叮噹科學主題樂園於3天連假憑購票證明，享優惠門票350元等。觀光署呼籲，民眾出遊多搭乘大眾運輸並提前預訂合法旅宿，相關優惠可至全台主題樂園網查詢。

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