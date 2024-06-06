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連6天溼答答　端午連假鋒面擺盪「雨區擴全台」

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▲未來一周天氣不穩定，端午連假雨區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（6日）起至端午假期，未來一周天氣不穩定，今明兩天北台灣持續偏涼，低溫下探19到23度，端午連假受西南風影響，鋒面在北部海面擺盪，各地有短暫雷陣雨機會。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今台灣地面為東南風環境，並持續伴隨華南雲雨區的東移，各地天氣仍較陰沉，時有短暫雨機會。而今日至明早，西南部外海面延伸至廣東沿岸有低壓帶發展，雖無直接顯著的影響，但大氣環境較不穩定，午後中南部將容易有局部對流發展，帶來短暫陣雨或偶雷雨機會，尤其山區可能有較大雨勢。

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林孝儒進一步指出，這樣降雨機會較高的情況在中南部可能持續至明早，隨著低壓帶移入中國內陸發展後，降雨就減緩。氣溫方面，北台灣仍較涼爽，預測北部及東北部高溫約25到29度，中南部及花東地區高溫約28到32度，各平地低溫約19到23度。

周五起華南雲雨區將逐漸減弱，林孝儒表示，盡管仍有部分華南雲系東移通過的機會，但雲層相對較淺薄，降雨影響不大，然而周五開始轉為偏暖南風環境，各地氣溫回升，高溫普遍有27到33度，為較悶熱天氣，且午後受熱力作用影響，各地山區有短暫陣雨或雷雨，時有較大雨勢，尤其中南部山區不排除有單點大雨機會。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

端午連假周六至下周一台灣附近為西南風影響，且期間有鋒面於北部海面擺盪，大氣環境依舊較不穩定，林孝儒表示，除了各地容易受熱對流發展而有短暫雷陣雨外，北部亦不排除受鋒前雲系影響，時有短暫陣雨，需視對流發展情況。此外，轉為迎風面的中南部就不定時有短暫陣雨的機會了。

林孝儒提醒，接下來一路至端午假期天氣都不是太穩定，目前初步來看，下周二過後將延續西南風環境，因此迎風面的中南部降雨趨勢偏多，未來值得持續觀察。

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