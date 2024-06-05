端午3天連假出遊　屏東市景點交通資訊報你知

▲端午連假，屏東市景點交通資訊。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

6月8日至10日為端午3天連假，屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點「屏東縣民公園」和「屏東勝利星村」周邊規劃交通疏導勤務，確保交通順暢及安全。

警方規劃「屏東縣民公園」停車資訊：

1、 汽車：

(一)由和生路(台1線)前往，停放附設小汽車停車場(含8格遊覽車停車格)。

(二)由屏東工業區前往，停放於工業六路附設小汽車停車場。

(三)由復興路（台27線）前往，停放於台糖街路邊停車場。

2、 機車：

(一)由復興路/復興南路（台27線）前往，停放於附設機車停車場。

(二)由屏東工業區前往，停放於工業六路附設機車停車場。

(三)由台糖街前往，停放台糖街路邊機車停車場。

「屏東勝利星村」則於8、9兩天舉辦「舊好勝─插畫似顏繪．來畫趴市集」，匯集各式特色品牌，逛市集並留下一張有溫度的似顏繪。

參加民眾可將車輛停放於園區周邊勝利路、中山路、青島街的汽、機車路邊停車格，汽車可停放博愛路與青島街口停車場以及忠孝路與青島街口的青創聚落停車場；機車可停放位於勝利路與重慶路的機車停車場。

警方說，屏東市區另設有5座立體停車場，共計近2000個停車位供民眾停放，建議使用手機下載「屏東go好玩」、「Qparking」等App，以獲得即時交通狀況及停車資訊。