東港警加強取締小琉球交通違規　開出58張罰單…52件未戴安全帽

▲東港警方會同監理站取締小琉球交通違規作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

大批遊客湧入屏東縣小琉球，交通違規現象激增，轄區的東港警分局會同屏東監理站加強取締作業，一共開出58張罰單，其中就有52件未戴安全帽及無照駕駛6件，警方籲請民眾遵守相關交通規定，確保安全。

東港警分局表示，小琉球已成為國內知名熱門觀光旅遊景點，鑑於日前發生駕駛人未戴安全帽之死亡事故，又近期假日湧入大量觀光人潮，龐大人流造成交通混亂及業者非法改裝貨車車斗載人，危害旅客及用路人的安全，東港警方會同屏東監理站在小琉球實施聯合稽查作業，開出58張罰單，其中就有52件未戴安全帽及無照駕駛6件。



警方表示，這次聯合稽查除了執行交通執法外，也針對機車租賃車行、民宿業者及鄉民宣導，勿將機車違停於碼頭周邊，影響人車動線及造成交通亂像，另透過多元管道對小琉球民宿旅店、餐廳、景點、遊憩區、商店及碼頭宣導交通安全觀念，共同推動交通守法觀念，以提升用路安全。



東港警分局表示，歡迎全國遊客前來觀光旅遊，呼籲用路人遵守交通規則，一同守護你我行車安全，以維護用路人權益及安全，最後提醒行經路口慢、看、停，行人停、看、聽；開車不喝酒、酒後不開車。