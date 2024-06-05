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端午連假+黑鮪季　屏東警方取締重大違規不打烊

▲端午連假，屏東縣警方交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲端午連假，屏東縣警方交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年端午連假自6月8日至10日，共計3天，適逢屏東縣東港黑鮪魚文化季，預計將有龐大旅遊車潮湧入；為疏解車潮，縣警局針對觀光地區、易壅塞路段及大型活動週邊道路規劃各項交通疏導措施，加強重大交通違規取締，以維持交通順暢及秩序。

▲端午連假，屏東縣警方交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲端午連假，屏東縣警方交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏鵝公路為縣內交通旅遊要道，屏縣警局連假期間將啟動屏鵝公路智慧號誌交控系統，以長綠號誌紓解車潮；另視車流狀況機動實施台１線水底寮至內獅路段南下調撥車道、台1線楓港至枋山路段北上調撥車道與台1線永翔路分流措施，屆時請民眾配合現場員警指揮，小心行駛。

另考量墾丁大街連假人潮眾多，為避免行人與車輛交織發生事故，連假期間17至24時實施墾丁大街「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路。

為維護縣內華僑市場、萬巒豬腳街、墾丁大街、勝利星村及南灣遊憩區等觀光景點周邊道路交通秩序，屏縣警局於連假期間加強取締違規停車，請民眾將愛車停放於停車格或鄰近停車場；此外，縣警局連假期間亦將嚴格取締未戴安全帽、闖紅燈、酒後駕車及危險駕車等重大違規。

縣警局局長戴台㨗呼籲駕駛朋友遵守交通規則勿以身試法，共同維護良好交通秩序；同時提醒民眾行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，並隨時監看沿路CMS電子看板、LED字幕顯示器及收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，避開壅塞。

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屏東縣警局端午連假交通黑鮪魚文化季

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