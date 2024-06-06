小男生霸凌女同學「我嘴巴很賤！」　神老師當面教導萬人讚

▲校園時常傳出霸凌事件。（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

反霸凌！基隆長樂國小「神老師」沈雅琪分享，一名男學生霸凌另一名女學生，竟還說「我知道我的嘴巴很賤呀！」老師當眾教導小男生，獲得萬人按讚，她強調，絕對不讓任何一個孩子受委屈。

神老師5日在「神老師&神媽咪」臉書提到，幾年前有一天早上剛到學校，「孩子就怯生生地來跟我說，前一天放學後上課輔班時想上廁所，卻忘了帶衛生紙，教室的門也鎖了，只好跟同學借。」

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神老師指出，「男同學不借她，還大聲開玩笑，『妳可以用衛生棉擦呀』！跟著就有人說可以用竹片、可以用報紙....當然引起哄堂大笑。」

神老師說，「隔天小孩告訴我，我立刻去隔壁班跟老師說明後，找那同學過來。」她還原當下和男學生的對話：

神老師：你昨天跟我的學生說了什麼？

男學生：我開玩笑開過頭了，我知道我的嘴巴很賤呀！

神老師的眼睛直直看著男學生的眼睛：憑什麼別人要承受你的嘴巴壞？知道自己的嘴巴壞，就應該改，而不是仗著自己的嘴巴壞，隨便去說別人。更何況衛生棉是可以這樣拿來跟女生開玩笑的嗎？她有沒有罵你或惹你？你們是吵架嗎？都沒有，那就是單純你針對她欺負，對嗎？

神老師繼續說：你覺得是開玩笑，好玩嗎？你覺得好玩，對方也覺得好玩嗎？拿別人緊急的事情來開玩笑，讓大家一起嘲笑她，讓她當眾難堪，真是過分！請你管好自己的嘴巴，不可以這樣隨意開玩笑，你這樣太不尊重我的學生，請你好好地跟她道歉！

神老師表示，一整天下來這樣的小事常常發生，「但是每一次只要我知道，我一定好好處理完，請壞嘴的孩子當面道歉。還會對著我們班的孩子說清楚，為什麼我在意這件事，我讓孩子們知道，隨意開口傷害別人，我一定處理，被人欺負，我也一定出面，絕對不讓任何一個孩子受委屈。」

▼神老師強調，絕對不讓任何一個孩子受委屈。（示意圖／CFP）

神老師提到，孩子對老師的信任就在這一刻，當孩子被欺負時，「我們是不是心疼？有沒有出面挺她？即使是被罵一句話，我也要對方好好跟她道歉。在乎每個孩子被對待的方式，在乎每個孩子對待別人的態度，禁止學生間隨口罵人、隨手打人的行為，讓孩子好好說話，是一件非常重要的事。」

神老師認為，這時候不為孩子出面，其他同學就會有樣學樣，可以隨意跟她開玩笑、嘲笑她，「小孩看著的不只是霸凌行為，還有我們大人對應的態度。很多霸凌始於無底線的玩笑，很多霸凌始於大人的漠視。你尊重我，我尊重你。」

此篇文章獲得上萬人按讚，許多網友大讚，「神老師直視對方，憑什麼要接受你的爛嘴巴！學校霸凌事件太多，一定要讓孩子知道錯誤行為反省。神老師就是神老師，妳太棒了」、「孩子們有您真好」、「真心希望全國的老師都能有這樣的用心與態度，謝謝神老師。」

►本文獲得「神老師」授權。