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愛女遭學長姐霸凌！悍母衝學校「痛毆施暴者」打到住院　獲判無罪

紐西蘭一名女學生在校遭霸凌，母親得知校方漠視，氣到直闖校園揍霸凌者。（示意圖，photoAC）

圖、文／鏡週刊

紐西蘭一位母親得知自己愛女在校遭霸凌，而學校還想大事化小不了了之，讓她完全無法壓抑怒氣，直衝到校內把欺負女兒的學生打到住院！

綜合外媒報導，這位剽悍的母親妮可拉（Nicola-Jane Jenks）某次開車送女兒上學時，察覺女兒雙手發抖、臉色蒼白，還神情恐懼地告訴她「有人要打我，我不敢去學校」。妮可拉見狀急忙追問，這才得知女兒在學校遭到高年級學生霸凌2年。

女兒透露這群學長姐來教室找上她，把她叫出教室，對她拳打腳踢，還恐嚇她不准把被霸凌的事跟其他人告狀。最讓母親妮可拉感到崩潰的是，學校早已知曉校園內發生霸凌事件，卻選擇採取消極手段處理，這讓妮可拉感到極度憤怒，親自衝去學校找霸凌學生算帳。

妮可拉痛歐霸凌女兒的學生，並警告對方不准再碰她女兒。（翻攝 nzherald.co.nz）

▲妮可拉痛歐霸凌女兒的學生，並警告對方不准再碰她女兒。（翻攝 nzherald.co.nz）

妮可拉找上霸凌女兒的17歲學姐，毫不猶豫地抓住對方的頭髮，並且威脅道「再敢欺負我女兒試試看！」隨後連續呼對方幾巴掌，更將這位女學打到全身瘀青住院休養。

事後妮可拉也因此遭女學生的家長提告傷害。為此，妮可拉出庭時也直白坦承犯行，強調「以眼還眼的報復」是為了幫自己女兒出一口氣，最終妮可拉獲判無罪。

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