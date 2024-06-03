議員指控將霸凌、性平案「蓋牌」　苗栗文華國小校長反控抹黑

▲縣議員陳碧華在議會質詢，指苗栗市文華國小校長涉對霸凌、性平案蓋牌。（圖／翻攝苗栗縣議會官網）

記者楊永盛∕苗栗報導

苗栗縣議員陳碧華今（3）日在縣議會指苗栗市文華國小霸凌、性平事件頻傳，卻被校長林文星「蓋牌」，將在議會提案組專案小組調查，此事稍早也被張貼到臉書社團「靠北苗栗」；縣長鍾東錦支持透過調查釐清真相。林文星強調相關指控屬「政治抹黑」，學校皆依教育部規定的防制準則處理，並非校長一人能夠操控或主導會議決議。

陳碧華為縣議會教育小組召集人，今天進行縣政總質詢，他指出接獲文華國小家長、教師陳情，指校長林文星連性平事件都可以「蓋牌」，教師要請事假，也以主管裁量權理由，要求提出證明刁難；而文華國小的代理、代課老師比率，佔全校老師28％，影響學生受教權。陳碧華希望透過議會成立專案小組，釐清是否為校長的問題，或是雙方溝通不良。而早在陳碧華質詢之前，已有匿名網友將陳質詢檔案張貼到臉書社團「靠北苗栗」。

▲ 苗栗市文華國小校長遭議員指控涉對霸凌、性平案蓋牌，稍早有網名匿名po網。（圖／翻攝臉書靠北苗栗）

鍾東錦答詢指出，他與陳情人見過面，也與校長私下談過，「沒辦法去斷定誰對誰錯」，他尊重議會，希望透過成立專案小組，能把事件調查得更清楚，只要相關性平、霸凌事件，都要求教育處全力協助。

▲苗栗市文華國小校長林文星（左）遭議員指控涉對霸凌、性平案蓋牌，林指為政治抹黑、與事實不符。（圖／記者楊永盛攝，下同）

針對此，校長林文星表示，霸凌、性平事件，學校皆依教育部規定的防制準則處理，任務小組的決議，更非校長一人能夠操控或主導決議；教師請假案，林強調考量的是學生受教的權益。他說，引發社會關心，感覺浪費社會成本，呼籲能夠讓校園事件回歸教育立場處理，不要用政治化的方式，抹黑校方和關心學校家長的努力。

縣府下午回應說，文華國小去年11月發生的霸凌案，學校皆依校園霸凌防制準則辦理，家長質疑成員需迴避後，今年2月外聘3位專家學者，委員審議認定，沒有依法應自行迴避的問題；另外，今年3月間發生3位同學打鬧、造成1名女學生左下腹骨盆受傷，家長5月向學校檢舉性平案件，學校性別平等教育委員會認定不符合性平構成要件，絕無所謂蓋牌情事。