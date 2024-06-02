台中8+9押國3生廟前痛毆搶錢　還錄影炫耀！9男女被逮

▲台中1名瘦小國3生被押廟前痛毆搶錢，警方不到半天時間逮捕9人送辦。（圖／台中市議員江和樹提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區蕭姓國三男生由阿嬤帶大，呵護備至，身上常帶著不屬於國中生該有的現金，也就成了宮廟陣頭成員覬覦對象，蕭生昨（1）日凌晨被友人以聊天名義載離開家，豈料一下車就被9人包圍，有人出拳痛毆，有人全程錄影還炫耀PO網，蕭生手機和3萬5千元現金全被搶走，阿嬤氣得帶著孫子提告，警方在12小時全數逮捕，偵訊後將9人（7人未成年、2人成年）依傷害等罪嫌送辦。

台中市議員江和樹昨天上午接獲1名阿嬤陳情，指她孫子昨晚被朋友叫出去，接著在北區一間福德正神前被一群人痛毆，她從鄰居得知消息後，馬上搭計程車去接回孫子，已帶去醫院驗傷，對於愛孫被打成這樣相當不捨，下午2點多前往派出所報案。

台中市警察局第二分局1日凌晨4時52分受理蕭生和其祖母報案，阿嬤稱她孫子1時30分許，在北區太平路上一間廟宇內遭相識的友人毆打，立即成立專案小組展開調查。

警方調查，蕭生經常邀約洪男等友人一同玩樂，口袋內常有不少現金，竟遭到眾人覬覦錢財，洪男屢次借錢未果，誆稱蕭生欠他錢，1日午夜帶7男1女共9人，在太平路上的一間廟中，痛毆蕭生，直到打趴在地仍不放過，蕭生阿嬤帶著孫子驗傷後，昨天下午再到所報案。

警方透過打人影片，在蕭生指認下兵分多路追氣，不到半天時間，將南下參加宮廟活動剛返回台中的6人，以及分散太平區、北屯區、北區等地涉案的另3人，共計8男1女（7人未成年、2人成年）全數帶回偵辦，全案依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌移送台中地方法院少年法庭審理及台中地檢署偵辦。

9名嫌犯中有1名張姓女子，在案發現場拍攝影片並涉及散布，警方也將張女以違反兒少法第49條第1項規定（處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱），訊後函報市政府裁罰。