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國中女疑遭霸凌墜樓…重傷昏迷逾2月未醒　校方求捐款助難關

學生,高中生,女學生,高校生（圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲國中女學生疑遭霸凌，在校園內墜樓，傷勢嚴重仍在昏迷中，校方希望募得350萬醫療費度過難關。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者戴若涵／桃園報導

桃園市中壢區一名國中女學生3月中旬在校園內墜樓，有民眾爆料，該名女學生是遭到學長姐精神霸凌，還會拿手機拍攝影片PO網，家長多次關切都無效。事隔數個月，校方向外界求援，表示該名女學生因受到腦傷、多處骨折，而女學生家中經濟狀況不佳，希望能募得350萬經費協助女學生家庭度過難關。

回顧整起案發經過，一名國中女學生3月16日在校園內墜樓，桃園市政府教育局表示，女學生負責資源回收工作，當時與同校學生發生爭執，經校方介入過後，通知家長到校將人帶回，不料，女學生回教室收東西途中卻發生墜樓意外。

事後有民眾爆料，校內一群學長姐會對女學生進行精神霸凌，除了包圍叫囂之外，還會拿手機拍攝影片並PO網，家長關切多次都沒有改善，孩子甚至不想上學，家長也對於無法幫上孩子而深感無力。對此，校方則稱，無法確認墜樓意外是否和霸凌有關，也未收到家長反映有霸凌情況，詳細情況仍有待調查。

校方曝光墜樓的國中女學生現況，指出女學生因受有腦傷、多處骨折等傷勢，雖經多次接受開刀治療，但仍在昏迷當中，而她的家中經濟狀況不佳，父母在台灣沒有工作，長年在對岸開店做小生意，每月僅有2萬8千元的收入。

而國中女學生大部分時間由阿公、阿嬤代為照顧，但祖父母年邁、退休無業，實在無法負荷龐大醫療費用及後續復健費用。校方因此協助開設學校教育儲蓄專戶，要募集350萬元，目前已募得67萬1千元，仍有282萬9千元待募齊。

校方指出，女學生第一期的醫療費用為35萬元，學校已協助申請校內補助及校內師生募款，但後期長路漫漫，費用實在龐大，無法支應之後的醫療及復健費用，「懇請大眾齊聚愛心，協助個案度過難關。」

【校方募款連結點這】

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